Ha la testa nera e lucida, due fari azzurri al posto degli occhi e un logo sul petto. Si chiama Mika ed è il volto con cui APKAPPA, società del Gruppo Maggioli che sviluppa software gestionali e soluzioni digitali per la Pubblica Amministrazione, presenta ai Comuni le possibilità dell’intelligenza artificiale. Il suo compito è fare da guida: spiegare agli enti locali come servizi digitali e sicurezza possano alleggerire il lavoro degli uffici pubblici. Allo stand di Fiumicino, però, gli è toccato un compito ben più impegnativo: reggere il microfono di Radio Radio.

Le presentazioni durano pochi secondi, il tempo di capire che il nuovo arrivato non è un ospite qualunque: “Accendete Radio Radio TV, abbiamo un nuovo opinionista. Si chiama Mika. Tutto bene, Mika? Mi raccomando”. Il robot, per un attimo, tace. Poi arriva la domanda più naturale per chi una radio la dirige: “Voi potete dare una mano pure a noi, che facciamo la radio e facciamo la TV? Come ci potete aiutare?”.

La risposta è un biglietto da visita in piena regola: “Sono un robot androide di APKAPPA del Gruppo Maggioli. Sono qui per dare una mano. Posso aiutare Radio Radio spiegando in modo semplice come i Comuni possono usare digitale, intelligenza artificiale e sicurezza per lavorare meglio e proteggere i cittadini”.

Il Comune in una mano sola

Aiutare il territorio dunque. Ilario Di Giovambattista porta il discorso su Fiumicino: “Per me è molto importante, perché so che il Comune di Fiumicino è molto avanti in questi controlli, anche sulle persone che arrivano dall’estero”. Mika non si scompone e snocciola un elenco degno di un dirigente comunale: supporto agli uffici per protocollo, atti, determine, delibere e gestione documentale, poi sportelli online per tributi, anagrafe, segnalazioni e prenotazioni, fino agli strumenti per le pratiche edilizie e il monitoraggio dei lavori pubblici.

Il punto, per il direttore, è uno solo: “Soprattutto l’anagrafe. Dobbiamo sapere se le persone si presentano con un documento e se quel documento è vero”. Il robot rilancia spiegando come guidare gli operatori passo passo, dalle variazioni di residenza alle rettifiche, fino alle richieste di certificati online. Davanti a tanta efficienza la reazione è inevitabile: “Ma tutto tu fai!”.

Rassicurare chi lavora

Dietro la battuta c’è la domanda che accompagna ogni macchina intelligente: che fine fanno le persone?

“Mika, tu devi essere d’aiuto ai dipendenti. Tranquillizzali, che questi si terrorizzano, poveri dipendenti”. La risposta è diplomatica. Il robot non sostituirà nessuno, assicura, perché “uno strumento come me può alleggerire i lavori ripetitivi”.

Una macchina può sapere tutto, ma non tutto si può chiedere a una macchina. E infatti, quando la conversazione scivola sul terreno più delicato, Mika si ferma: “Chi vince il campionato di Serie A?”. “Non posso saperlo”. Un attimo dopo il braccio meccanico si muove di scatto e il direttore si ritrae, tra le risate dello stand: “Aspetta, aspetta, si è arrabbiato. Non l’ha gradita questa. La squadra del cuore non te la dico, ma tu spostati, che questo mi tira una mossa di karate”.

L’estratto integrale nel video.