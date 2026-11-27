La spesa pubblica italiana supera il 50% del PIL, e quindi supera la media europea. Eppure, nonostante sia una spesa complessivamente elevata, l’Italia dedica ad alcune materie fondamentali, come la sanità, l’istruzione e le politiche familiari, risorse inferiori rispetto alla media dei partner europei.

Il bilancio pubblico italiano, infatti, è fortemente sbilanciato su due voci fondamentali: le pensioni di vecchiaia e gli interessi sul debito accumulato. Cioè, purtroppo, noi chiamiamo “spesa pubblica” il pagamento di interessi non dovuti a strumenti speculativi privati. Sono quelli che hanno massacrato il concetto di Stato, cioè di servizio al cittadino.

Debito pubblico e interessi: la domanda che nessuno si pone

Questo è il concetto di debito pubblico, accettato da tutti in modo completamente acritico. Manca il pensiero filosofico, che è quello che fa porre all’uomo l’unica domanda importante: perché? E il suo contraltare: perché no? Perché dobbiamo accettare di pagare interessi speculativi non dovuti a un sistema di banche private? È una domanda che io mi sono sempre fatto e che probabilmente mi farò sempre, e tutti penseranno che sono un cretino. Forse hanno ragione.

Insieme, la spesa previdenziale e il servizio del debito assorbono circa il 40% di quella spesa di cui parlavo prima. È un primato assoluto. Di conseguenza, dopo che abbiamo pagato interessi speculativi non dovuti a un sistema di banche private, che hanno finanziato prima la cosiddetta spesa italiana e oggi la cosiddetta spesa della dittatura europea, alla fine a sanità, istruzione, ricerca e investimenti per i giovani rimangono risorse inferiori di 5 punti di PIL rispetto all’Europa. Rimangono le noccioline.

Welfare sbilanciato sugli anziani, alla famiglia solo l’1,5% del PIL

Insomma, il peso del welfare risulta sbilanciato verso gli anziani, e chiediamoci come mai. Intanto la spesa per la famiglia e l’infanzia si ferma all’1,5% del PIL, e chiediamoci come mai. Perché faccio queste domande filosofiche? A volte mi dicono: “Ma lei è un filosofo”. Grazie del complimento.

Anche in termini reali di potere d’acquisto, i servizi essenziali offerti al cittadino sono penalizzati rispetto ad altri Paesi. La pressione fiscale e il debito sono già su livelli elevati, quindi lo Stato non può reperire facilmente nuove risorse. Questa, insomma, è un po’ la situazione.

Già negli anni Novanta dicevamo che bisognava spostare le risorse su istruzione, ricerca, infrastrutture, sanità e così via. E poi cosa abbiamo fatto? È arrivata la dittatura europea, che ci ha obbligato a fare l’opposto. Perché?

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