Una parola sola può pesare più di un intero discorso. Il 20 novembre, ai microfoni del podcast The Bulwark Daily, la storica premio Pulitzer Anne Applebaum, moglie del vicepremier e ministro degli Esteri polacco Radosław Sikorski, ha risposto a Tim Miller sull’ipotesi di un’escalation militare con la Russia. Ha detto che se ne discute soprattutto in privato, ma che l’opinione pubblica europea non è pronta e che l’idea di una guerra resta impopolare: “Purtroppo è una di quelle situazioni in cui servirebbe un evento capace di convincere la gente che era davvero necessario”.

Per Roberto Vivaldelli di InsideOver tutto si gioca in quell’avverbio: “La parola chiave è purtroppo. Se ne dispiace, del fatto che noi europei non vogliamo una guerra con la Russia. E quel purtroppo ha fatto molto discutere anche su X, ripreso da numerosissimi commentatori, da Arnaud Bertrand al nostro ex ambasciatore Marco Carnelos”.

Il “purtroppo” di Applebaum e lo spettro del false flag

Resta un interrogativo pesante: “A che cosa alludeva Applebaum? Parla forse di un false flag, un’operazione sotto falsa bandiera per dare la colpa alla Russia e rendere inevitabile il conflitto? Non è una commentatrice qualsiasi: è la moglie del vicepremier di un Paese storicamente antirusso, in prima linea nell’assistenza militare all’Ucraina”.

Le guerre si combattono prima nella pancia dell’opinione pubblica che al fronte.

Bucha e Istanbul, la tesi di Giorgio Bianchi

Le paure, del resto, non sono uguali per tutti: “Se i polacchi sono preoccupati dei russi, delle ragioni storiche ce le hanno: si trovano sulla pianura sarmatica, in piena continuità con il territorio russo. Meno comprensibili sono le paure di italiani e spagnoli, che con Mosca hanno avuto rapporti cordiali o quantomeno neutrali”.

Poi Giorgio Bianchi affonda il colpo: “Me ne assumo le responsabilità. Secondo me una false flag c’è già stata: Bucha è stata una messa in scena clamorosa per affossare i colloqui di Istanbul, quasi in concomitanza con l’affossamento degli accordi. Gli stessi dubbi li sollevò Toni Capuozzo, oggi purtroppo scomparso, uno dei pochi inviati di guerra a farlo”.

Il punto è il meccanismo: “Quando si parla di false flag si parla di fatti che smuovono la pancia dell’opinione pubblica e preparano il terreno a scelte che erano nel cassetto, in attesa del momento favorevole per essere messe in campo”.