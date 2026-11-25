Nessuno in Europa ha perso più finali di Coppa dei Campioni come la Juventus. Da Johnny Repp a Cardiff, passando per la notte belga dell’ incubo ancora oggi più difficile da elaborare. Un racconto medioevale, con streghe in estasi che ballano ed invocano il male intorno ad un pentolone di rame a strisce bianconere.

Ma nel nostro continente del pallone c’è anche un’ altra importante competizione per squadre di club: si chiama Europa League. Per noi prodotto emotivo e culturale di un’ altra vita, la Coppa UEFA. Conquistata da grandi club, dalla media borghesia, e da villaggi senza nemmeno una chiesa al centro.

La Juventus in questo torneo non ha streghe al seguito, ha vinto quando doveva, ha perso quando solo il campo ne è stato arbitro. Sfogliando con curiosità ci si accorge che, in questa edizione, le rivali da eventualmente incrociare possono diventare avversari da battere per provare a raggiungere la vittoria finale.

I bianconeri, con il recupero di elementi chiave, possono dare fastidio a tutti e tentare di piantare dopo trent’anni la propria elegante bandiera sulla vetta meno nobile del continente, ma pur sempre lassù. La Juventus deve crederci, ovviamente senza perdere di vista la sua naturale casa che è da sempre il campionato italiano.

Vincere è sempre l’eccezione, ma non perdere di vista l’obiettivo è da sempre un obbligo del club italiano più vincente dentro lo stivale e anche con buone tre stelle (77,90,93) in Europa… Ovviamente, Europa League.