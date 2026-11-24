…la pronuncia è simile, lo spettatore distratto e sovrappensiero di certo avrà dato per acquisito che il City fosse appena passato in vantaggio con Haaland. Ma quello è norvegese, mentre Hojlund è danese, leggermente meno biondo e stasera più incisivo, soprattutto quando sull’imbeccata di Gilmour va a ricavarsi la zolla per piazzare un sinistro da 0 – 1. Minuto 55 e brusio di sorpresa dell’Etihad, stadio già spazientito in precedenza per aver compreso che il Napoli s’è portato sotto la bruma di Manchester un atteggiamento guardingo ma non rinunciatario e in ogni caso nessuna intenzione di recitare la parte della vittima sacrificale.

Un regalo il Napoli lo fa, con un mese di anticipo sullo spirito natalizio e una evidente disattenzione nella propria area, consentendo a Bouaddi di pareggiare in modo perentorio. Finito il carburante e spente le illusioni durate poco più di un’ora? Tutt’altro: mantenendo le linee serrate e sfruttando ogni minima possibilità di rilancio dell’azione, Anguissa e compagni gestiscono energie e lucidità residue, proteggendo così le possibilità di sorprendere gli uomini di Maresca, che al minuto 76 subiscono la ripartenza di Spinazzola sul lato destro e la puntualità di Lang all’appuntamento con la palla: girata plastica, nuovo vantaggio che sboccia in direzione del palo più lontano.

Il City poi la pareggia di nuovo, dieci minuti dopo, con la rete di Cherki e con la collaborazione di Milinkovic Savic.

A quel punto che succede, che i padroni di casa si riversano nell’area del Napoli? Ci provano, ma non ce la fanno, anche perché fino alla fine devono guardarsi le spalle.

Paolo Marcacci