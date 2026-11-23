Ogni mattina, prima ancora di aprire gli occhi, la mano corre al telefono sul comodino. È un gesto automatico, ripetuto senza pensarci. Eppure dietro quel riflesso c’è una storia lunga quasi un secolo, che parte dai laboratori di psicologia e arriva nelle stanze senza finestre del Pentagono.

Si comincia da un gioco sgradevole: mettersi nei panni di un manipolatore che setaccia i profili social di una donna per sedurla. Basta poco per scoprire che quella vittima siamo tutti noi, e che il vero manipolatore non è un uomo. È un apparato.

Il filo parte da B.F. Skinner e dai suoi piccioni: il premio che arriva a intervalli imprevedibili genera dipendenza, esattamente come una notifica o un like. Passa per Edward Bernays, il nipote di Freud che teorizzò la propaganda, e per la radio di Goebbels. Poi arriva la sorveglianza di massa: Echelon, PRISM svelato da Snowden, Palantir finanziata da In-Q-Tel, il fondo della CIA. Hanno tutti lo stesso limite: strappare i dati costa, è rischioso, e prima o poi qualcuno parla.

Meglio allora convincere le persone a consegnarli da sole. L’inchiesta ripercorre l’Highlands Forum di Dick O’Neill, teorico della “gestione delle percezioni” che indicava tra i bersagli anche la popolazione americana. Racconta i finanziamenti legati a CIA e NSA che accompagnarono le ricerche di Sergey Brin a Stanford. E il programma Total Information Awareness, affidato a John Poindexter e affossato dal Congresso.

Poi c’è una data: 4 febbraio 2004. Il giorno in cui la DARPA chiude LifeLog, il progetto che voleva registrare l’intera vita di una persona, Mark Zuckerberg lancia Facebook. Il legame diretto resta un’ipotesi non dimostrata, e il video lo dice senza ambiguità. Ma i fatti messi in fila pesano: Peter Thiel come primo investitore, gli intrecci con In-Q-Tel e il giudizio di Douglas Gage, padre di LifeLog, per cui Facebook ne è “il vero volto”.

Dall’esperimento segreto sull’umore di quasi 700 mila utenti fino a Cambridge Analytica, il risultato è sotto gli occhi di tutti. Quello che lo Stato non era riuscito a ottenere con la forza, lo ha ricevuto in regalo.

Nessuno di questi fatti, da solo, è una prova. Ma messi in fila, sono un disegno.

La seconda stagione di Carta Bianchi inizia ora. Il primo oggetto di indagine: i social network.