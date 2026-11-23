In un suo recente intervento l’immarcescibile Ignazio La Russa ha sostenuto di non avere alcuna intenzione di abolire il 25 aprile o il 2 giugno, bontà sua, ma di ritenere, cosa buona e giusta, l’introduzione della caduta del muro di Berlino come festa europea della fine del comunismo.

Ancora una volta la destra bluette e la sinistra fucsia figurano come le due ali dell’aquila neoliberale, o anche come le due fazioni in cui si articola il partito unico, fintamente plurale, del turbocapitalismo sans frontières.

Antifascismo senza fascismo, anticomunismo senza comunismo

Mentre la sinistra conduce la sua demenziale battaglia antifascista in assenza di fascismo, la destra porta avanti la sua lotta, egualmente demenziale, anticomunista in assenza di comunismo. L’unica contraddizione oggi esistente, vale a dire l’ordine neoliberale, non viene nemmeno nominata e anzi può seguitare indisturbatamente a produrre i suoi quotidiani disastri, mentre le masse sono distratte ad hoc dalla fiction dell’antifascismo in assenza di fascismo e dell’anticomunismo in assenza di comunismo.

Anziché prendere posizione contro il sistema del turbocapitalismo dominante, la destra dà battaglia al comunismo morto e sepolto e la sinistra per parte sua guerreggia contro il fascismo da decenni defunto. La situazione sarebbe anche irresistibilmente comica, se solo non fosse seriamente tragica.

I migliori testimonial dell’ordine neoliberale

Gli antifascisti in assenza di fascismo e gli anticomunisti in assenza di comunismo sono, forse senza saperlo, i migliori testimonial dell’ordine neoliberale oggi imperante, alla cui dominazione risultano in toto funzionali, sicché la situazione risulta tanto più ridicola se si pensa che sia il partito fascista di Mussolini, sia il partito comunista di Gramsci nacquero come costole del partito socialista italiano.

Il fatto che i loro nipotini combattano oggi tra loro, dividendosi irrisoriamente tra rossi e neri e non abbiano più nulla da dire contro il capitalismo, che era il comune nemico da cui avevano preso le mosse, ci segnala come, per dirla con Bertolt Brecht, la storia sia dotata di una sua spietata ironia.

Il punto tragicomico: vince l’ordine turbocapitalistico

Fascismo e comunismo in Italia erano nati per combattere il capitalismo e oggi i loro rispettivi nipotini sono diventati i più preziosi alleati del capitalismo dominante.

Questo è il punto tragicomico della situazione. Mentre gli antifascisti combattono contro il fascismo inesistente e mentre gli anticomunisti combattono contro il comunismo inesistente, vince su tutto il fronte l’ordine turbocapitalistico dominante.

Radioattività – Lampi del pensiero quotidiano con Diego Fusaro