Criticato dai propri tifosi per due settimane, fischiato ai primi palloni toccati in campo: oggi decisivo. Lang fa la giocata chiave della partita, di voglia, strappando a Coco quel pallone che poi McTominay scaraventa in porta.

Il Napoli ritrova la vittoria, riesce a tenere la porta inviolata. Finisce 1 a 0 la partita contro un ottimo Torino, che non si arrende mai e che trova la traversa a respingere l’occasione più importante. Allegri può sorridere, per voglia e intensità il suo Napoli non può che ricevere applausi. Manca la lucidità negli ultimi trenta metri, ci sono dei passaggi a vuoto in alcuni momenti della partita. Il Napoli torna a vincere dopo un mese e mezzo, con tre quarti di campionato da giocare è a 8 punti dal Como quarto in classifica. C’è ancora tempo per rimettersi in lotta per l’Europa.