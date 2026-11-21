I pretoriani dell’Unione Europea hanno recentemente stabilito d’imperio che in Ucraina è in atto un genocidio organizzato e gestito dalla Russia di Putin. Proprio così avete inteso rettamente: gli euroinomani delle algide brume di Bruxelles hanno scelto deliberatamente di adoperare il lemma genocidio, cioè quella parola proibita il cui impiego avevano deciso di impedire nei tre anni precedenti in relazione a ciò che stava e che sta accadendo a Gaza per mano del criminale di guerra Netanyahu, come tale giudicato, lo ricordiamo, perfino dal tribunale internazionale dell’AIA. Ordunque in un perfetto clima orwelliano Bruxelles impone o vieta, a seconda delle convenienze, l’utilizzo delle parole in funzione del diagramma dei reali rapporti di forza e, più precisamente, in funzione del proprio interesse. Perché il potere, come tra gli altri ci ricorda lo stesso George Orwell, passa anche dall’amministrazione del linguaggio e dall’imposizione della neolingua o newspeak, il cui solo fine è quello di orientare il pensiero se non direttamente di devitalizzarlo in toto.

Il linguaggio, va ricordato, non è un medium neutro e non è neppure, come giustamente sottolineava Martin Heidegger, simile alla carta di giornale con cui si impacchetta il pesce al mercato. Il nostro rapporto con l’essere è sempre mediato dal linguaggio, da che, per dirla con Hans-Georg Gadamer, l’essere che può essere compreso è “sprache”, cioè appunto linguaggio. Ebbene, anche un fanciullo delle scuole medie può agevolmente capire la contraddittorietà intima della situazione in cui ci hanno condotto gli araldi delle algide brume di Bruxelles. Il lemma genocidio si può applicare all’Ucraina, giacché è nell’interesse dell’Unione Europea colpevolizzare in ogni modo la Russia di Putin al fine di favorire il conflitto con essa. Ma il lemma genocidio non si può in alcun modo adoperare in relazione a Gaza, da che, viceversa, non bisogna più di tanto colpevolizzare Netanyahu, criminale di guerra, come ricordavo, poiché Netanyahu è amico dell’Occidente a stelle strisce. Putin è il suo irriducibile nemico. Insomma, a conti fatti, e al di là del vitreo giuoco delle ideologie, sembra che ormai la categoria di genocidio venga a dipendere dagli interessi concreti di chi ditiene l’amministrazione monopolistica del discorso.

Chissà allora se coloro i quali, come Liliana Segre, erano insorti contro l’impiego del termine genocidio in relazione a Gaza, insorgeranno anche ora in riferimento all’utilizzo della parola che viene fatto per l’Ucraina. I motivi, in effetti, non mancherebbero. Staremo a vedere se questa insurrezione vi sarà.