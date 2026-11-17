La polemica tra Walter Sabatini e Gian Piero Gasperini è arrivata fino al coinvolgimento dei legali. Tutto è cominciato con un’intervista pubblicata sul Quotidiano Nazionale, nella quale l’ex dirigente della Roma ha accusato l’allenatore di aver spintonato e delegittimato l’allora DS giallorosso Frederic Massara davanti alla squadra nella passata stagione.

Gasperini ha deciso di tutelarsi attraverso i propri avvocati, mentre Sabatini ha successivamente pubblicato un messaggio di scuse. Una vicenda che ha aperto interrogativi sia sui rapporti interni alla Roma, sia sul peso delle dichiarazioni pubbliche e delle reazioni di una parte consistente della tifoseria.

A Radio Radio Lo Sport è intervenuto Massimo Cecchini, autore dell’intervista che ha scatenato la controversia.

Caso Sabatini, Cecchini: “Gasperini deve essere pure santo?”. Vocalelli e Ferrajolo rispondono

“L’intervista è stata fatta qualche giorno fa e sono rimasto diverso tempo a casa di Walter Sabatini, quindi abbiamo parlato tanto e di tante cose», ha spiegato Cecchini. “Tra il Gasperini pubblico e il Gasperini privato c’è differenza“.

Da qui la sua provocazione: “Al tifoso della Roma che cosa importa? Di avere un allenatore bravo? E lui dice che è bravissimo. Fra Gattuso e Gasperini sceglierebbe tutta la vita Gasperini. Valorizza i giovani, è un bravissimo tecnico. Deve essere pure santo?“.

Una lettura che non convince Luigi Ferrajolo, intervenuto con una precisazione: “Santo no, santo no, ma educato sì».

Ancor più netto Alessandro Vocalelli, che invita a non confondere il giudizio sull’allenatore con la gravità dell’episodio contestato: «Se uno dice di una persona che mette le mani addosso a un altro, deve essere vero“.

La discussione si sposta così sulle scuse di Sabatini, interpretate in maniera differente dagli opinionisti. L’ex direttore del Corriere dello Sport sottolinea che l’ex dirigente ha pubblicamente riconosciuto di aver sbagliato, mentre Ferrajolo ne difende il carattere: “Vi garantisco che Sabatini non racconta balle, anzi, è uno troppo schietto“. Oltre a difenderne il contributo alla storia recente della Roma: “Insultare Sabatini mi sembra una bestemmia romanista“.

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