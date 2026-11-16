Altro che love story: il caso Huang non è quello che sembra (e la Cina sa)

Novantaquattro pagine. Tante ne ha dedicate Anthropic, la società che sviluppa Claude, ai fattori di rischio nel prospetto depositato presso la SEC in vista dello sbarco a Wall Street. In quell’elenco, oltre alle solite incognite finanziarie e regolamentarie, compare anche la possibilità che l’intelligenza artificiale comporti “rischi catastrofici o esistenziali per l’umanità”. L’avvertimento arriva mentre il settore è scosso dal caso Jensen Huang, il fondatore di Nvidia finito al centro di un’indagine interna per la relazione con una presunta spia cinese. E arriva a sei mesi dalla Magnifica Humanitas, la prima enciclica di Papa Leone XIV, dedicata interamente alla custodia della persona umana nel tempo dell’IA.

Proprio da questo cortocircuito tra il prospetto e la prudenza nasce la lettura di Michele Kettmajer, autore de La coscienza delegata: “Da una parte ti dicono: comprate le nostre azioni, tu cittadino, tu azienda, tu investitore. Dall’altra ti avvertono che quello su cui stai investendo potrebbe distruggere il genere umano. È una cosa oltremodo pazzesca. E implicitamente aggiungono: dovete affidarvi a noi, perché siamo gli unici detentori e protettori di questa tecnologia e sappiamo come gestirla. Come dire che la salvezza dell’umanità ormai è cosa nostra”.

Chi si occupa di salvezza da venti secoli

Se la salvezza diventa un prodotto finanziario, non stupisce che a farsi avanti sia l’istituzione che di salvezza si occupa per mestiere: “Non è un caso che chi se ne occupa da venti secoli, cioè la Chiesa, inizi a fare quello che ha fatto Papa Leone con l’enciclica, che è una cosa straordinaria. Credo che il Papa l’abbia scritta perché è un grande conoscitore della tecnologia, laureato in matematica, e quindi la capisce. Ma anche perché è un papa americano, nato a Chicago, una delle culle dell’industria statunitense, e sa benissimo quanto siano potenti questi giganti del profitto, che sicuramente non si fermeranno davanti a niente e a nessuno”.

Il genio e la sua ombra

Sullo sfondo resta la vicenda che ha travolto il re dei chip.

Kettmajer la smonta senza indulgere nel pettegolezzo: “Credo, come ormai quasi tutti, che non sia stata questa marachella al miele a farlo decidere di dimettersi da amministratore di Nvidia. Anzi, penso che tornerà molto presto. È sicuramente un genio, ma ha creato una struttura molto centrata sulla sua persona: dal consiglio d’amministrazione alle decine di dirigenti, tutti devono parlare sempre con lui. Rinunciare a una figura di quel tipo è molto complicato”.

Al cuore dello scandalo c’è l’ipotesi che schede Nvidia siano finite in Cina. Per Kettmajer però il punto è un altro, e molto più spiazzante: “Non serve nemmeno avere i chip. Sono importanti, ovviamente fondamentali, e la Cina ha quelli di Huawei, quasi altrettanto potenti anche se non quanto quelli di Nvidia. La cosa interessante è che l’anno scorso quattro ingegneri cinesi sono andati in Malesia con qualche hard disk nello zaino, niente di più: quando viaggiamo nessuno controlla cosa c’è sopra. Dischi da 80 tera, quindi tanta roba, che ormai stanno in oggetti piccolissimi. Lì hanno addestrato delle intelligenze artificiali con quei dati, poi hanno ripreso i dischi, sono tornati a casa e le hanno installate sui loro server. Addestrare un’intelligenza artificiale è molto impegnativo dal punto di vista del calcolo computazionale, mentre usarla per quello che ci facciamo tutti i giorni richiede meno potenza. Così, mettendosi nello zaino qualche disco, si supera un ostacolo che sembrava insormontabile. Certo, se uno ha chip veloci tanto meglio, ma visto che la Cina non può averli per l’embargo americano, trova anche queste soluzioni: lo zainetto e via”.

Altro che embargo: basta un bagaglio a mano.

La nuvola che non c’è

L’altra faccia dell’IA non ha niente di immateriale. È fatta di cemento, kilowatt e falde acquifere: “Leggevo l’altro giorno lo studio di un professore di Padova secondo cui guardare un film di un’ora e mezza su Netflix produce tante emissioni di anidride carbonica quanto un’auto che gira per 45 minuti in città. Ognuno di noi, quando si guarda un film la sera, è come se salisse su una Panda e iniziasse a girare per la città. Poi ci sono i data center: i numeri di Terna, il nostro gestore nazionale, parlano di richieste fino a 108 gigawatt per i prossimi impianti, una cifra spropositata, il doppio della potenza che serve all’Italia intera. Il consumo d’acqua, come quello energetico, non supera quello dell’industria, ma si somma. E continuiamo ad accumulare queste quantità di energia e di acqua in maniera estrattiva, senza considerare i paesaggi”.

Del resto, nello stesso prospetto di Anthropic compare tra i rischi anche l’opposizione delle comunità locali ai data center. È il segno che la retorica dell’etereo comincia a mostrare le crepe: “Li chiamano campus, curiosamente, una parola bella, come cloud. Ma non c’è niente di nuvola, è una cosa fisicissima: tantissimo cemento, tantissima energia, tantissima acqua concentrata in chilometri quadrati che estraggono qualsiasi cosa e distruggono il paesaggio. È chiaro che le comunità si stiano interrogando, come succede con la carne sintetica che chiamano carne ecologica”.

Il petrolio ha disegnato il Novecento, con le sue autostrade e il mito della libertà su quattro ruote. I dati stanno ridisegnando questo secolo, e il giacimento siamo noi: “Siamo immersi in una società estrattiva. Internet è stata per molto tempo la cosa più decentralizzata del mondo e abbiamo permesso che diventasse la più centralizzata: centralizzata ed estrattiva in maniera assoluta. Si calcola che ogni persona produca qualcosa come 30-40 mila dollari di dati all’anno, un valore che viene preso e portato stabilmente nelle big tech. Ci viene proprio succhiato: a proposito di dati, sono dei vampiri. E per ora non ci sono politiche, tranne probabilmente quella del Papa, che provino a bilanciare una cosa così estrattiva, potente e distruttiva”.