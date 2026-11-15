Le emergenze non si sovrappongono, si danno il cambio

Le emergenze, a quanto pare, non si sovrappongono mai. Si danno il cambio. Dieci anni fa c’erano le cellule dormienti islamiste, che colpivano un po’ ovunque. Poi sparite di colpo, perché era arrivata la pandemia e si contavano le dosi, la quinta e la sesta. Poi i carri armati russi sono entrati in Ucraina e il virus è uscito di scena da un giorno all’altro. Per aver tolto il microfono di mano a Bassetti e Burioni, a Putin si sarebbe quasi potuto dare il Nobel per la medicina. Ogni estate arriva puntuale il riscaldamento globale. E adesso è il turno degli attacchi informatici.

Questa volta, va detto, il pretesto non manca. Nella notte tra l’1 e il 2 novembre qualcuno è entrato nei sistemi che gestiscono a distanza i frigoriferi dei supermercati e ha alzato la temperatura, finché la merce è finita al macero. È successo in Italia come in mezza Europa. Negli stessi giorni in Paraguay la banca centrale ha bloccato Ueno Bank, la banca digitale a cui si era affidata quasi metà del Paese, e milioni di persone si sono ritrovate senza app e senza carte. Da noi è spuntato il consiglio di tenere in casa scatolette e un po’ di contanti.

Il ritorno del contante

È qui che il racconto si inceppa. Fino a ieri il contante era sporco, sospetto, un retaggio del passato da mandare in pensione il prima possibile. Oggi è il primo consiglio della lista quando le cose si mettono male. Dopo anni passati a trattare da mezzo criminale chi tiene un gruzzolo in casa, adesso gli si chiede di farlo. Peccato che, oltre una certa soglia, quel gruzzolo continui a essere guardato con sospetto. Eppure chi ha lavorato una vita e ha messo da parte due spicci dovrebbe poterseli tenere lì, e magari guardarli ogni tanto. Il denaro è nato come una convenzione per scambiarsi beni e servizi, e non c’è niente di più innocente.

C’è un’immagine che gira in rete e funziona meglio di qualsiasi analisi. Un mondo senza contanti è un palazzo con l’ascensore ma senza scale d’emergenza. Finché l’ascensore va, nessuno se ne accorge. Il giorno dell’incendio resta solo la finestra.

Per vederne una versione in piccolo basta un blackout dei POS al supermercato. Le corsie sono mezze vuote, ma alla cassa c’è una fila lunghissima di persone con la spesa nel carrello e nemmeno una banconota in tasca. Chi ha i contanti chiede di passare, paga ed esce, mentre gli altri restano lì ad aspettare che il sistema si riprenda. Sembra una scena da commedia, ma racconta molto bene come stanno le cose.

Basta un clic

Per restare fuori dalla porta non serve nemmeno un hacker. Basta pensare ai camionisti canadesi che protestavano e a cui sono stati bloccati i conti correnti, tagliandoli fuori dalla società da un giorno all’altro. Una carta può smettere di funzionare per un attacco informatico oppure, più semplicemente, perché qualcuno ha deciso che sei diventato scomodo.

Lo stesso vale per l’auto elettrica. Se il sistema salta, la colonnina non si paga e si torna a piedi. Ma il problema non è il tipo di motore, perché in emergenza ci si arrangia: si chiede a qualcuno una presa e gli si lasciano venti euro. Il nodo è a monte. L’idea di eliminare il contante risponde a un’esigenza di controllo, e chi ha disegnato quel futuro non aveva previsto un’uscita d’emergenza. Se le banconote tornano di moda alla prima crisi, vuol dire che il progetto aveva una crepa fin dall’inizio.

Le prove generali

Lo scenario di un attacco catastrofico capace di mandare in tilt banche e comunicazioni, e di impedire alla gente di prelevare i propri soldi per fare la spesa, non è nuovo. È già stato simulato in esercitazioni internazionali come Cyber Polygon. Fino a poco tempo fa era un tema da specialisti, come lo erano le esercitazioni pandemiche fatte prima della pandemia. O è una coincidenza, o certa gente si porta sfortuna da sola.

Chi tiene in mano il filo

Il punto vero riguarda chi controlla il denaro. Da convenzione è diventato potere, e quel potere è concentrato in poche mani, spesso ereditate da tre o quattro generazioni. La storia di Roma lo insegna. L’Impero non è caduto perché i romani fossero deboli, ma perché i pronipoti, cresciuti nell’agio, avevano smesso di fare qualsiasi cosa e avevano lasciato ad altri i compiti che contavano. Le grandi dinastie di oggi corrono lo stesso rischio, e noi viviamo sotto il loro cappello. Chi vuole capire come ragionano legga il libro di Klaus Schwab sulla quarta rivoluzione industriale: ci sono pagine che fanno drizzare i peli sulle braccia.

Non è un processo alla tecnologia, che resta un aiuto enorme. È la vecchia storia della relatività: una scoperta straordinaria, finché non ci costruisci una bomba. Oggi si difendono a spada tratta i data center che consumano territorio ed energia in quantità enormi, con la giustificazione che dobbiamo difenderci dalla Cina. Intanto creatività e ingegno umano vengono trasferiti a macchine governate da tre o quattro persone al mondo. Le protezioni costruite in secoli di storia, dall’habeas corpus al metodo di Galileo, rischiano di diventare ornamenti. Anche la parola “scienza” ha cambiato senso: è un metodo, non un oracolo che parla.

L’immagine che resta è quella del gatto che trova una formica, ci gioca per un po’ e poi se la mangia. E il gioco funziona proprio perché è un gioco: ci danno il dispositivo tecnologico e ogni tanto un premietto, come al cane. Cedere troppo alla tecnologia significa consegnare la propria vita a chi la gestisce. C’è chi lo ripete da quindici anni, ed è facile da spiegare. Capirlo, evidentemente, è un’altra faccenda.