Italia-Francia 3-1, Ordine gode e attacca: “Gli abbiamo fatto una faccia così! Altro che tiki taka”

Partiamo dalla cronaca. L’Italia ha battuto 3-1 la Francia a San Siro, ribaltando lo svantaggio iniziale e conquistando la vetta del proprio girone di Nations League. Alla rete di Olise hanno risposto la doppietta di Pio Esposito e il gol di Davide Frattesi, al termine di una partita nella quale gli Azzurri hanno saputo reagire alle difficoltà iniziali e cambiare ritmo nella ripresa.

Il giorno dopo (passando agli stati d’animo), questa vittoria ha acceso ulteriormente l’entusiasmo di Franco Ordine, intervenuto a Radio Radio Lo Sport con una riflessione destinata a far discutere. Nel mirino del giornalista soprattutto un certo modo di interpretare il calcio moderno, nel quale il numero di passaggi completati o il possesso palla sembrano talvolta diventare più importanti della capacità di rendersi pericolosi.

Italia-Francia, Franco Ordine scatenato: “Gli abbiamo fatto una faccia così!”

“Come sono contento! Ma proprio una roba di una felicità incredibile“, ha esordito. “Questo Tic e Tac, questo palleggiare in faccia della Francia. Poi, oltre a palleggiare in faccia, gli abbiamo fatto una faccia così giocando in verticale!“

Il successo azzurro diventa così l’occasione per contestare l’importanza attribuita alle statistiche sul possesso e sulla circolazione del pallone.

“E questo lo dico per tutti quei profeti che dicono alla fine di una partita: ‘Ah, la squadra tal dei tali ha fatto 757 passaggi.’ E chi se ne frega? Ma che cos’è sta roba artificiale?“.

Per Ordine, la capacità dell’Italia di accelerare e attaccare gli spazi ha fatto la differenza rispetto al palleggio francese. Una lettura che coinvolge soprattutto Davide Frattesi, autore del gol del sorpasso.

Cambiaghi sorprende Ordine. E sul confronto Mancini-Gattuso…

Tra le note più positive della serata spicca anche Nicolò Cambiaghi, protagonista di diverse iniziative offensive degli Azzurri.

“Io devo dire che sono rimasto particolarmente colpito da Cambiaghi, perché secondo me è quello che sta crescendo di più“, ha spiegato Ordine. “Così non l’avevo mai visto giocare, e devo dire che è stata una sorpresa“.

Spazio, infine, al confronto tra Roberto Mancini e Gennaro Gattuso, che il giornalista invita a valutare tenendo conto delle differenti condizioni nelle quali i due commissari tecnici hanno lavorato.

Gattuso aveva ricevuto il compito di condurre l’Italia al Mondiale con poche partite a disposizione; Mancini, invece, ha avuto la possibilità di avviare un percorso più ampio verso il successivo appuntamento iridato.

“Noi non possiamo dimenticare quali erano le missioni completamente diverse dell’uno e dell’altro“, ha sottolineato, precisando che la distinzione non nasce dalla volontà di assolvere il precedente CT, ma dall’esigenza di giudicare due situazioni differenti.

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