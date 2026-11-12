ROMA-ENDRICK – Ha vent’anni, un anno di rilancio al Lione alle spalle e un futuro che lui stesso consegna al destino: “è nelle mani di Dio“, ha detto Endrick sul possibile addio al Real Madrid. In estate il veto di Mourinho aveva fermato la Roma, che ora lavora a un prestito con diritto di riscatto e controriscatto, con lo Sporting Lisbona sulla stessa strada.

Velocità e strappo, il profilo del brasiliano

Il profilo del top del calcio internazionale passa dalle caratteristiche, secondo Alessandro Vocalelli, che, a Radio Radio Lo Sport lo definisce “un giocatore di velocità, di strappo, di ribaltamento dell’azione“.

I numeri accompagnano il giudizio: a vent’anni Endrick ha già indossato la maglia del Brasile 24 volte, ha partecipato al Mondiale e ha ritrovato continuità al Lione di Fonseca, dopo i pochi minuti concessi a Madrid. “Stiamo parlando di uno che a 20 anni ha 24 presenze nella Nazionale brasiliana“, rimarca Vocalelli.

L’incastro con Gasperini

Resta da capire dove collocarlo in una Roma ancora imbattuta e a quattro punti dalla vetta, con Malen in testa ai marcatori e Soulé tra i protagonisti del 3-4-2-1 di Gasperini. “Può fare pure la seconda punta tranquillamente, l’esterno di destra“, indica il giornalista. Per lui l’ipotesi non è teorica: “Giocare con Endrick, Soulé e Malen è una cosa possibile“. Il rischio di sovraffollamento, per Vocalelli, è un lusso: “Dovesse arrivare Endrick, credo sarebbe un problema che si gratterebbe volentieri Gasperini“.