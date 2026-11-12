Armiamoci e partite: sentite l’ultima allerta di Kaja Kallas

Seguite indefessamente su tutto il giro d’orizzonte la fumettistica e manicomiale narrazione bellicistica e russofobica propugnata dagli armigeri del pensiero unico di Bruxelles. La signora Kallas, tra le più incallite, è il caso di dire, euroinomani, il cui nome oltretutto ricorda quello dei mobili dell’IKEA, ha recentemente dichiarato che si stanno intensificando i sabotaggi russi ai danni dell’Europa. E Bruxelles rilancia lanciando l’allerta.

Armiamoci e partite

“Prepariamoci alla guerra”, dicono gli armigeri di Bruxelles. In realtà quest’ultima frase dovrebbe meglio essere letta nel modo che segue: “Preparatevi alla guerra”, dacché, come è noto, chi vuole il conflitto non va al fronte e chi invece non lo vuole è costretto ad andarvi. Insomma, per la serie “armiamoci e partite”. Tanto per intenderci, la signora Kallas o la vestale del neoliberismo von der Leyen, il piccolo Kaiser Merz e Sire Macron, ossia alcuni tra i principali sostenitori del riarmo e della ormai inevitabile guerra con la Russia, continueranno a rimanere comodamente assisi sul loro comodo scranno, mentre saranno inviati a immolarsi al fronte i figli del popolo, sacrificati sull’altare dei sacri valori dell’Unione Europea, ossia dello spread e del competitivismo, della cancel culture e dell’arcobaleno.

Propaganda allo stato puro

Come già in diverse occasioni ho avuto modo di adombrare, quella diffusa urbi et orbi da Bruxelles è propaganda allo stato puro e della peggior specie. Propaganda la cui funzione è, sostanzialmente, quella di preparare mentalmente l’opinione pubblica europea, ampiamente manipolata, al conflitto che Bruxelles vuole e che tuttavia, con somma ipocrisia, finge che a desiderare e a preparare sia la Russia di Putin. Quest’ultima ha ormai infinite volte chiarito di non avere alcun interesse a guerreggiare con un’Unione Europea alla canna del gas ma senza gas, simile a un appestato da cui tutti ragionevolmente si tengono a debita distanza. Dovrebbe essere ormai chiaro al mondo intero che il vero problema, se così vogliamo appellarlo, per gli equilibri mondiali è rappresentato dall’Occidente, anzi dall’Occidente liberal nichilista, di cui attualmente l’Unione Europea pare essere la punta più tragicamente avanzata da qualsiasi prospettiva noi la guardiamo.

Insomma, dove va a finire l’Europa? Quo vadis Europa? Davvero siamo amministrati da soggetti che senza cura vogliono portarci alla guerra con la Russia? E come sperano di poter affrontare una guerra con il colosso russo?

RadioAttività, Lampi del Pensiero Quotidiano | Con Diego Fusaro