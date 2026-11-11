Bisognerebbe pensarci per un paio di minuti, due minuti per riuscire a trovare un aggettivo calzante a questa Juventus di inizio stagione:

fragile, sfortunata, confusionaria, allegra e triste all’ interno di un’unica e semplice partita di calcio.

È forse il mistero più stimolante da approfondire, ma pochissimi ad oggi riescono ad identificare la Signora moglie di Luciano. Luciano, appunto, uomo dal calcio saporito, oratore confusionario per noi che dobbiamo provare con serietà a decodificare e raccontare il football alla gente. I bianconeri di Spalletti ad oggi, causa anche troppi imprevisti, non hanno le spalle larghe.

Non le hanno il campo quando servirebbe un fisico ed uno sguardo “intimidatorio” verso quello con l’altra maglia, non le hanno tra gli uffici della Continassa, e non le hanno soprattutto dentro la maestosa residenza collinare che domina e determina da oltre un secolo lo scorrere sociale e calcistico della mite ed elegante citta’ del primo Re d’Italia.

Capitolo possibili soluzioni: sul prato verde il recupero degli illustri assenti che hanno limitato le soluzioni del vivace Luciano.

Fuori dal campo ancora tanta pazienza, con l’auspicio che il popolo di Madama sappia comprendere che nella vita e nello sport esistono le fasi, e che all’ interno di esse si possono sempre trovare infiniti motivi per non smettere di sognare, ridere, piangere, crescere.

Fino alla fine