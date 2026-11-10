Il duro giudizio di Moggi sul Var: “Ci sono mille cose che non funzionano!”

IL GIUDIZIO DI MOGGI SUL VAR – “Ritengo giusta la decisione dell’arbitro“: l’ex arbitro Calvarese difende così Colombo sul tocco di braccio di João Mário. Un giudizio opposto a quello di chi parlava di rigore, mentre il 2-2 del Franchi ha lasciato aperto anche il caso del gol di Bremer, convalidato senza revisione.

Il braccio largo di João Mário

Fiorentina-Juventus, domenica 8 novembre, è finita 2-2, con i viola due volte avanti e due volte raggiunti. Il tocco incriminato arriva nel finale, con i bianconeri che spingono per vincerla. Il pallone rimbalza sul braccio sinistro di João Mário, ex di turno, con l’arto largo e il punto di contatto sotto il gomito. Colombo lascia correre e dalla sala VAR Di Paolo non lo richiama al monitor. Spalletti, interpellato sull’episodio, ha preferito non rispondere.

Per Luciano Moggi il punto è l’uso a intermittenza dello strumento: “Il VAR è un qualcosa che è valido fino a prova contraria, anche perché certe volte viene utilizzato, certe volte no“. A Radio Radio Lo Sport, l’ex dirigente bianconero indica anche la natura del problema: “Il VAR è soggettivo. C’è l’arbitro in campo e c’è l’arbitro al televisore“.

Il gol di Bremer, senza revisione

Al 66′ Bremer anticipa De Gea di testa su un calcio d’angolo e firma il 2-2. La Fiorentina protesta per un possibile tocco con il braccio: anche in questo caso Colombo convalida e il VAR non interviene. Il difensore brasiliano, dopo la rete, si mostra preoccupato, come se temesse l’annullamento. Secondo l’analisi di Marelli a DAZN il pallone è stato toccato con la parte alta della spalla, sopra il limite dell’ascella, quindi la rete è regolare: la lettura non ha chiuso la discussione.

In generale, per Moggi, a pesare è la mano di chi guarda le immagini: “Se al televisore ci sta uno d’esperienza anziano, succederà sempre quello che vuole lui“. Il bilancio d’insieme, per lui, non lascia dubbi: “Si cambiano regolamenti agli arbitri, si confonde pure gli arbitri, ci sono mille cose che non funzionano con il VAR“.

Sul tocco di João Mário la sua lettura è senza appello: “Il fallo di mano era fallo di mano. Pallone inaspettato è una cosa con il calcio veloce di adesso troppo improbabile. Questa è la verità“.

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