Fiorentina-Juventus, Damascelli scatenato: “Gli arbitri fanno ciò che vogliono!”

FIORENTINA-JUVENTUS – Braccio largo, pallone che rimbalza, Colombo che lascia correre e il VAR che non richiama: al 79′ del Franchi, sul 2-2, il mani di Joao Mario ha diviso moviolisti ed ex arbitri. Marelli e Rocchi lo giudicano punibile, mentre Calvarese legge l’azione in modo diverso. Nel dibattito entra Tony Damascelli, che sposta il discorso dal singolo episodio di Fiorentina-Juventus all’intero sistema.

Braccio largo, VAR muto

Cross di Zhegrova, colpo di testa di Dragusin a spazzare, pallone che resta in area e batte sul braccio sinistro di Joao Mario, aperto a novanta gradi. Colombo non fischia e dalla sala VAR di Lissone Di Paolo non interviene. Per Luca Marelli, a DAZN, è difficile sostenere che quel tocco non fosse punibile. Pesa anche un precedente: a Verona un rigore fischiato per un tocco dello stesso Joao Mario fu giudicato errato da Rocchi a Open VAR. Intanto si discute anche di un rosso mancato, e il peso complessivo della direzione di gara sul risultato.

Ai microfoni di Radio Radio Mattino – Sport & News, Tony Damascelli non ha dubbi: “Secondo me era chiaramente rigore. A parti inverse si sarebbe urlato allo scandalo!“.

Il regolamento e la deriva degli arbitri

Il fronte degli esperti resta spaccato. Bergonzi, moviolista della Domenica Sportiva, parla di errore per un braccio largo e in posizione non congrua. Rocchi, ex designatore, si è espresso allo stesso modo, mentre Calvarese ha offerto una lettura opposta, soffermandosi sulla dinamica dell’azione. Il nodo del regolamento sul fallo di mano è noto da anni: distanza del pallone, volume del corpo, tolleranza sul tocco imprevisto. Ogni domenica produce interpretazioni diverse sullo stesso gesto.

Per Damascelli il problema sta a monte: “Gli arbitri fanno ciò che vogliono prescindendo dal regolamento. Questo non è giusto!“. E l’allarme riguarda l’intera categoria: “Siamo in via di peggioramento. Sono diventati degli attori, vogliono fare i protagonisti. Chi ha scritto queste regole?“.

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