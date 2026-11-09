Globalizzazione, ecco il conto dopo 40 anni: e c’è chi vuole farcelo inghiottire

Da un’analisi sembrerebbe che negli ultimi 40 anni la quota di reddito nazionale netto in mano al top 10% dei più ricchi sia sensibilmente aumentata. Le trasformazioni profonde dell’economia globale hanno impresso una forte spinta alla crescita delle disuguaglianze economiche. L’apertura di nuovi mercati globali, tra cui quello cinese, ha generato una concorrenza e delocalizzazioni verso aree caratterizzate da costi inferiori. Voi sapete che le due grandi motivazioni per cui gli occidentali stupidamente sono andati a pensare di fare globalizzazione sono stati i vantaggi fiscali e i bassi costi del lavoro. Oggi, a distanza di 30-40 anni da quelle scelte, ne stiamo pagando il prezzo, perché abbiamo esportato sapere e tecnologia e stiamo importando povertà.

Globalizzazione e classe media: i due effetti di quelle scelte

Questo processo ha da un lato favorito il contenimento dei prezzi, ma dall’altro ha eroso la classe media, eliminando numerose mansioni a media competenza. Parallelamente, le fasce di popolazione più benestanti hanno beneficiato di un incremento del proprio reddito e della relativa quota di ricchezza nazionale. Ecco, queste sono le notizie giornalistiche. Ovviamente il mio commento è: se siete imprenditori o professionisti, attenzione, perché questo tipo di ragionamento, per gli operatori dell’economia in generale, per i lavoratori autonomi, per chi insomma ha la necessità di capire i mercati, necessita di un pensiero strategico. Quello che io spiego il 26 novembre a Milano, a cui molti si sono iscritti dal sito valeriomalvezzi.it, è esattamente questo: come si fa a capire le dinamiche dei mercati, dove vanno i nostri clienti, quale sarà il vantaggio competitivo, che cosa devo fare per avere margine e fatturato. Questo è il tema.

La politica ha dimenticato la piccola e media impresa

È inutile leggere i giornali o aspettare che la classe politica faccia qualche cosa per noi. La classe politica ha totalmente dimenticato l’economia, perlomeno quella della piccola, media e microimpresa italiana, che è il 99% del mercato. Lavora per la grande impresa, per il grande potere finanziario, più o meno consapevolmente, oppure se ne frega totalmente. L’unico interesse che ha è mantenere quel posto che gli garantisce quelle prebende. Ve lo dico perché conosco molto bene l’ambiente. E questa dinamica è stata sostenuta da una crescente domanda di professionisti altamente specializzati nel contesto nuovo del mercato. Insomma, sono fattori strutturali che costituiscono divari economici e sono alla base delle proteste nelle piazze europee che state vedendo.

Allora, che cosa fare? Beh, la mia opinione è: per chi fa economia, bisogna sapere come muoversi in qualunque contesto di mercato.

Malvezzi Quotidiani, l’Economia Umanistica spiegata bene | Con Valerio Malvezzi