Napoli – Lazio, Fusco “A botta calda”: “Pareggio giusto, non si possono vincere tutte le partite”

La Lazio resta in vetta alla classifica. A Napoli il gol di Frattesi viene annullato dall’autorete di Pedraza, al Maradona finisce 1 a 1. La squadra di Gattuso alla sosta arriva da prima in solitaria a 29 punti. Il commento di Alessandro Fusco: “Pareggio giusto, la Lazio ha dominato il primo tempo, ha fatto errori sotto misura, Isaksen e Taylor potevano e dovevano tirare di più. Il Napoli si guadagna il pareggio nei primi 20 minuti del secondo tempo. Il Napoli prende morale anche se non recupera punti in classifica.

Per me sul gol del Napoli c’è un contatto su Pedraza, poteva anche essere rivisto, perché viene spinto vistosamente. Entrambe alla fine si sono accontentate del pareggio, dopo 11 giornate sarà prima da sola e va sottolineato. La Lazio non può vincerle tutte, ci sono anche gli avversari. Mandas è stato eletto miglior giocatore della partita, Belayane è stato altrettanto importante. Va benissimo il punto per la Lazio”