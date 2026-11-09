“La Lazio è tra le più forti del campionato: ora l’obiettivo è solo uno” ▷ L’analisi di Nando Orsi

A fine maggio i tifosi della Lazio avevano accolto con freddezza l’arrivo di Gattuso in panchina. Quasi sei mesi dopo i biancocelesti si trovano al primo posto della Serie A e il pareggio del Maradona, arrivato contro un Napoli in crisi e privo di molti giocatori, riapre una domanda: la squadra biancoceleste va ancora trattata come una sorpresa o ormai come una pretendente per lo scudetto?

Il punto è di chi stava peggio

Per Nando Orsi, a Radio Radio Mattino – Sport & News, il pareggio va letto al contrario: “Ieri non è la Lazio che ha conquistato un punto, ma il Napoli“.

Gli azzurri arrivavano dalle sconfitte con Juventus e Porto, a nove punti dal quarto posto e con l’infermeria affollata. Senza una vittoria, si profilava il peggior avvio di stagione dal 2007/08. Nel primo tempo, però, a creare di più era stata la Lazio, e il commento di Orsi è netto: “Il primo tempo poteva finire tranquillamente 0-3, poi nel secondo c’è stata la reazione degli uomini di Allegri“.

Un metro diverso per la Lazio

Sul primato della capolista non ha dubbi: “La Lazio ha dimostrato ancora una volta di essere una delle squadre più forti del campionato e di meritare di essere al primo posto“.

I numeri raccontano un percorso lontano dalle premesse di inizio stagione. Prima di Napoli la squadra aveva vinto tutte e cinque le trasferte stagionali. Il pari ha fermato a sei le vittorie consecutive in campionato, ma i biancocelesti restano imbattuti e soli in vetta, con nove successi e due pareggi in undici giornate.

Da qui il cambio di prospettiva: “Adesso bisogna iniziare a giudicare la Lazio per gli obiettivi che gli si sono aperti“. E la regola vale anche al contrario, avverte Orsi: “Dovesse avere un crollo mi farei più di qualche domanda, sarei un giudice severo“.

La conclusione, in diretta ai nostri microfoni: “Non penso sia possibile che dopo un inizio del genere la Lazio non sia in grado di lottare per la Champions“.

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