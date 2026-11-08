Mercedes 10
Pigliatutto con assi, perché anche i punti di Russell contano per il Mondiale Costruttori.
Lando Norris 9
Alla fine si gode la bandiera a scacchi inzuppata lasciandosi il marasma alle spalle. Ora che ha abdicato dal trono mondiale, può pensare a un finale di campionato perlomeno divertente.
Max Verstappen 8,5
La rimonta c’è stata, la rivendicazione della gerarchia interna alla Red Bull pure, è mancato il gran finale.
Isack Hadjar 8,5
Conferme di competitività ad alto livello, indipendentemente dalle condizioni.
Kimi Antonelli 8
Giro veloce e un quinto posto da crocerista appagato, fino a poco prima arrembante.
Il duello Leclerc – Lawson 7+
Un po’ di pepe, tra traiettorie scivolose e scodate governate con perizia.
Lewis Hamilton 6,5
La sensazione è che al muretto gli abbiano complicato la vita, il passo a un certo punto era decente.
Ferrari 5
Ora che i giochi sono fatti in tutti i sensi, perché abbiamo la sensazione che anche per gli ultimi atti del Mondiale sarà vietato sognare qualche exploit?
Paolo Marcacci