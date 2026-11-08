Mercedes 10

Pigliatutto con assi, perché anche i punti di Russell contano per il Mondiale Costruttori.

Lando Norris 9

Alla fine si gode la bandiera a scacchi inzuppata lasciandosi il marasma alle spalle. Ora che ha abdicato dal trono mondiale, può pensare a un finale di campionato perlomeno divertente.

Max Verstappen 8,5

La rimonta c’è stata, la rivendicazione della gerarchia interna alla Red Bull pure, è mancato il gran finale.

Isack Hadjar 8,5

Conferme di competitività ad alto livello, indipendentemente dalle condizioni.

Kimi Antonelli 8

Giro veloce e un quinto posto da crocerista appagato, fino a poco prima arrembante.

Il duello Leclerc – Lawson 7+

Un po’ di pepe, tra traiettorie scivolose e scodate governate con perizia.

Lewis Hamilton 6,5

La sensazione è che al muretto gli abbiano complicato la vita, il passo a un certo punto era decente.

Ferrari 5

Ora che i giochi sono fatti in tutti i sensi, perché abbiamo la sensazione che anche per gli ultimi atti del Mondiale sarà vietato sognare qualche exploit?

Paolo Marcacci