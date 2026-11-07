Vasquez 6+
Ordinaria amministrazione con parata apprezzabile nel primo tempo.
Balerdi 6,5
Meglio in (reiterata) proiezione offensiva che a ridosso dell’area della Roma, o dentro la stessa, perché qualcosa concede.
N’Dicka 7+
Non gli cade mai lo scettro di mano, sia quando esce palla al piede, sia quando usa il bisturi per l’anticipo.
Hermoso 7
Gran gol, con dribbling di destro e fucilata di sinistro sotto la traversa, all’interno di una partita in cui il divertimento è superiore alla preoccupazione.
Molina 6
Cresce un poco nella ripresa, ma i riflettori sono molto più accesi sulla fascia opposta. Qualche buona percussione, il minimo sindacale per uno con il suo pedigree.
Cristante 6,5
Timoniere discreto, che tiene la rotta con discrezione ma a orologeria.
Koné 6+
Un primo tempo in sereno controllo, con un’autonomia superiore a quanto potessimo pensare.
Wesley 6,5
Spinge il giusto, dribbla con nitidezza quando trova la zolla, lasciando il centro della scena ad altri.
Soulé 6+
Più intensità che protagonismo in senso stretto, ma quando aumentano gli spazi è lui che guida lo sviluppo delle azioni negli ultimi trenta metri.
Mora 7
Piacevole fino al gol, delizioso per la realizzazione.
Malen 6 –
Il 2-0 viene da una sua conclusione, però non è una delle sue serate più ispirate.
Pisilli 6 –
Ingresso timido e conclusioni troppo “garbate”.
De Roon 6
Buon riscaldamento con blindatura della mediana.
Castro 6 –
Il pubblico si accorge poco del suo ingresso.
Kulierakis 6
Diligente quando entra, contro avversari dal tasso di pericolosità azzerato.
Ghilardi 6+
Pochi minuti, ma di qualità.
Gasperini 7
La Roma fa ciò che deve, per leccarsi le ferite di Manchester.