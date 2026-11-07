Manuel Parlato: “Ecco perché hanno annullato la conferenza di Allegri”

Nel pomeriggio di oggi la conferenza stampa di Massimiliano Allegri in vista di Napoli-Lazio è stata annullata a pochi minuti dall’inizio, lasciando i giornalisti già presenti a Castel Volturno senza spiegazioni tempestive. La motivazione ufficiale è stata che la squadra è in ritiro; secondo le ricostruzioni, però, si tratterebbe di una scelta presidenziale di Aurelio De Laurentiis di ridurre al minimo le uscite mediatiche in un momento delicato.

Cosa è accaduto

L’appuntamento era fissato per le 15:00 al centro sportivo di Castel Volturno ed era stato comunicato dal Napoli già il giorno precedente. Intorno alle 14:50-14:55, con una ventina di cronisti in sala e pronti a seguire il tecnico, il capo ufficio stampa Guido Baldari ha annunciato che la conferenza non si sarebbe tenuta.La formula usata dal club è stata netta: «il Napoli è in ritiro». Una spiegazione che ha lasciato perplessi, perché il ritiro era già in corso dalla sera precedente e la conferenza era stata ufficialmente confermata fino a poche ore prima.La versione societariaSecondo l’ufficio stampa, l’annullamento deriva dal fatto che la squadra è in ritiro a Pozzuoli, dove si è trasferita dopo la seduta mattutina e il pranzo a Castel Volturno. Non è stato quindi un rifiuto di Allegri a parlare: le ricostruzioni convergono nel dire che il tecnico era disponibile a incontrare la stampa. La scelta, però, è arrivata all’ultimo momento e ha trasformato una routine di vigilia in un episodio di comunicazione disordinata. La sala era piena, gli accrediti erano stati rilasciati e nessuno aveva avvisato in anticipo i giornalisti dell’annullamento.

Dietro la decisione

Le informazioni raccolte da Sky Sport indicano che la decisione sarebbe stata presa da De Laurentiis già venerdì, dopo la sua visita al centro sportivo, ma che l’indicazione si sarebbe “persa” nella gestione organizzativa. Il presidente avrebbe voluto un profilo basso della squadra, limitando le parole prima della partita per concentrare il gruppo esclusivamente sul lavoro e sul campo.Non sarebbe dunque una misura punitiva contro Allegri, né un silenzio stampa formale: piuttosto una linea voluta dalla proprietà in un momento di forte tensione, dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Porto, incluso il 4-1 subìto in Champions League.Il contestoLa conferenza era attesa con particolare attenzione perché sarebbe stata la prima occasione pubblica per Allegri dopo la tempesta mediatica seguita alla trasferta di Porto: le dichiarazioni del tecnico, di Politano e Hojlund, oltre alla discussione in campo tra Lucca e De Bruyne, avevano fotografato un ambiente Napoli tutt’altro che sereno.Il Napoli affronta la Lazio dopo aver perso sette delle quattordici gare disputate in campionato, e la partita di lunedì al Maradona è stata descritta come un vero crocevia di stagione. In questo scenario, l’annullamento improvviso della conferenza ha aggiunto un’ulteriore nota di caos a una vigilia già molto tesa.

Il punto di Manuel Parlato

Manuel Parlato ci ha detto di più a Radio Radio lo Sport, analizzando la vicenda e le implicazioni di questa scelta societaria alla vigilia di una partita decisiva. Parlato, già critico nelle scorse settimane verso la comunicazione di Allegri, ha sottolineato come questo nuovo episodio di disorganizzazione comunicativa rischi di alimentare ulteriormente l’incertezza attorno alla squadra in un momento già molto delicato