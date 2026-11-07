Più di trenta tiri e dieci angoli non servono al Frosinone per evitare la sconfitta a Cagliari. La squadra di Pisacane dopo essere passata in vantaggio erge un muro invalicabile. Spicca Caprile che para l’impossibile per rilanciare i sardi in classifica. Ad Alvini è mancato solo Raimondo, uomo capace di finalizzare l’enorme mole di gioco proposta anche questo sabato dalla sua squadra. Il bomber rivelazione del campionato ne avrà ancora per più di un mese. Il Frosinone con lui in campo molto probabilmente avrebbe portato dei punti a casa anche oggi. Il Cagliari scavalca momentaneamente il Napoli, il Frosinone resta sesto in classifica, ma domani potrebbe essere raggiunto dalla Juventus.