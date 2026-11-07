Damascelli su Lucca-De Bruyne: “Vergognoso. Il silenzio di De Laurentiis mi preoccupa”

“Quello che è successo tra Lucca e De Bruyne è vergognoso“. Non lascia margini il giudizio di Tony Damascelli a Radio Radio Mattino – Sport & News. La serata di Oporto era già pesante: 4-1 e settima sconfitta stagionale tra campionato e Champions. Politano ha chiesto che a dare spiegazioni non siano sempre e solo gli italiani, McTominay ha invocato un esame di coscienza collettivo.

Il campione e il centravanti

La scintilla è un movimento d’attacco giudicato sbagliato da De Bruyne. Lorenzo Lucca, entrato da pochi secondi al posto di Politano, replica con un “perché parli?” e con l’insulto ripetuto tre volte. Non è il primo attrito. Dopo Venezia-Napoli, a ottobre, l’attaccante si era avvicinato al belga per consolarlo dopo il rigore sbagliato, e De Bruyne aveva tirato dritto verso gli spogliatoi senza un gesto.

Per Damascelli la gerarchia è chiara: “Il signor Lucca dovrebbe salutare con la riverenza un campione come De Bruyne“. E sul comportamento in campo il giudizio non cambia: “Ha dimostrato anche in quell’occasione tutti i suoi limiti, sia di educazione che di intelligenza“.

Il nodo De Laurentiis

Sul tavolo c’è il precedente di giugno, quando il presidente ricordò che chi non è soddisfatto del progetto può andarsene. Stavolta la società ha scelto la linea morbida, e dal gruppo filtrano screzi anche lontano dalle telecamere.

È qui che Damascelli sposta il bersaglio: “È un giocatore sopravvalutato, De Laurentiis deve affrontare questo caso in maniera forte“. E poi, sulla scelta di tacere: “Il suo silenzio è preoccupante…“.

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