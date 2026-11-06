L’undicesima giornata di Serie A, l’ultima prima della sosta per le Nazionali, si apre con la Lazio sola in testa a quota 28 punti, seguita dall’Inter a 25, dalla Roma a 24 e dal Como a 23. Il Milan insegue a 21 dopo la vittoria nel derby. Napoli-Lazio e Inter-Como saranno i due confronti principali di un turno che si chiuderà domenica sera con Fiorentina-Juventus.

Dopo l’anticipo del venerdì tra Venezia e Udinese, il programma delle big comincerà sabato 7 novembre alle 20:45 con Roma-Sassuolo. I giallorossi arrivano dal 5-2 sul campo dell’Udinese, ma devono smaltire la delusione di Manchester: in Champions hanno perso 3-2 contro lo United dopo essere stati avanti di due gol. All’Olimpico la squadra di Gasperini cercherà di conservare l’imbattibilità in campionato contro un Sassuolo reduce da quattro sconfitte consecutive, l’ultima per 4-2 contro la Fiorentina.

Domenica 8 novembre alle 12:30 toccherà a Napoli-Lazio. I biancocelesti hanno conquistato il primo posto in solitaria grazie al 2-1 contro il Cagliari e alla contemporanea sconfitta dell’Inter nel derby. Al Maradona troveranno un Napoli in difficoltà, fermo a 14 punti e reduce da due sconfitte pesanti: il 2-0 contro la Juventus in campionato e il 4-1 subito dal Porto in Champions. Per gli azzurri, la sfida alla capolista diventa l’occasione per evitare di arrivare alla sosta con un bilancio ancora più negativo.

Alle 15:00 il Milan sarà impegnato sul campo del Genoa. Il 3-1 nel derby ha rilanciato i rossoneri in campionato, ma lo 0-2 casalingo contro il Ferencváros ha riaperto i problemi in Europa League. A Marassi servirà una risposta contro un Genoa che ha vinto le ultime tre partite di Serie A, battendo Venezia, Juventus e Lecce.

Alle 18:00 sarà la volta di Inter-Como, con appena due punti a separare le due squadre. I nerazzurri hanno reagito alla sconfitta nel derby vincendo 3-0 sul campo del Feyenoord, ma in campionato devono recuperare terreno sulla Lazio. Il Como arriva invece da quattro vittorie consecutive in Serie A, l’ultima per 1-0 contro il Venezia, e dallo straordinario 9-1 sul campo del Lens in Champions: a San Siro cercherà un successo che varrebbe il sorpasso sull’Inter.

A chiudere la giornata sarà Fiorentina-Juventus, domenica alle 20:45. I bianconeri cercano continuità dopo il 2-0 contro il Napoli e il 2-1 in trasferta contro l’AZ Alkmaar in Europa League. A quota 17, la Juventus deve ancora recuperare terreno sulle prime posizioni. Di fronte troverà una Fiorentina risalita a otto punti grazie al 4-2 sul campo del Sassuolo.

Ecco i pronostici delle nostre ‘Teste di Calcio’ sui match delle big della Serie A: