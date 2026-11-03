L’Inter batte il Feyenoord per 0-3 ed esce dal De Kuip con una vittoria che vale molto più dei tre punti. Dopo il derby perso con il Milan e una Champions League partita in salita, con le sconfitte contro Real Madrid e Club Brugge, la squadra di Chivu aveva un solo risultato a disposizione, e a Rotterdam lo ha costruito con una prestazione concreta e senza pause: 0-3 firmato Bisseck, Pio Esposito e Zielinski. Un successo che fa respirare la classifica, porta i nerazzurri a quota sei punti e cancella, almeno per una sera, le scorie di un avvio di stagione fatto di rimonte e di troppi alti e bassi.

Feyenoord-Inter, Bisseck apre le danze: un avvio che spezza l’ambiente

Il De Kuip è uno degli stadi più caldi d’Europa e di solito chi arriva lì paga dazio nel primo quarto d’ora. L’Inter ha fatto l’opposto: pressione alta, aggressività, nessuna voglia di lasciare il pallino agli olandesi. Dopo otto minuti Yann Bisseck trasforma questa impostazione in un gol, recuperando palla in pressione e battendo Ernst con una conclusione potente dal limite. Un colpo da centrocampista, firmato da un difensore, e il più rapido dell’Inter in questa edizione della competizione. È questo, forse, il segnale più interessante della serata: una squadra che entra in campo con fame e cattiveria, esattamente ciò che a Chivu era mancato contro il Milan. Il Feyenoord, scosso, impiega troppo a ritrovarsi, e quando prova ad alzare il baricentro ha trovato un’Inter ordinata, pronta a colpire.

Pio Esposito e la gestione della partita: il raddoppio che indirizza tutto

Il raddoppio di Pio Esposito al 34′ arriva nel momento in cui il Feyenoord cominciava a respirare, e si rivela il vero spartiacque. Il giovane attaccante, schierato al fianco di Thuram, ha confermato per l’ennesima volta di poter essere un’alternativa credibile in un reparto che non può permettersi cali.

Nella ripresa l’Inter sceglie di non rischiare: gioco più controllato; il Feyenoord tiene più il possesso (53% contro 47%) ma il bilancio dei tiri in porta dice tutto, con sette conclusioni nello specchio per i nerazzurri contro tre degli olandesi. È la fotografia di una squadra più cinica, che non ha bisogno di dominare per decidere.

Zielinski chiude i conti, ora serve continuità

Al 54′ arriva la giocata che chiude il discorso. Dopo una rimessa laterale, Barella trova Zielinski, che prende palla poco dopo il cerchio di centrocampo, supera Zechiel palla al piede e dai venti metri calcia di sinistro, con il pallone che bacia il palo prima di entrare. Un gol bellissimo, che toglie ogni speranza ai padroni di casa e permette a Barella di mettere a segno il suo primo assist di questa Champions.

Ora, però, viene la parte difficile: dare continuità. Domenica c’è il Como in campionato, poi in Champions arriveranno Stoccarda a San Siro e Dortmund in trasferta. La vittoria di Rotterdam dimostra che questa squadra ha le qualità per risalire, ma la stagione dirà se ha anche la costanza per farlo davvero. Specie nei cosiddetti “big-match”…