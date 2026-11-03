PRESSIONE FISCALE in aumento con il governo Meloni: la realtà che i giornali non raccontano

È aumentata la pressione fiscale sotto il governo Meloni, anche se alcuni giornali si affannano a dire che non è dovuto all’introduzione di alcune tasse. Secondo alcuni economisti, il fenomeno sarebbe guidato da fattori strutturali, per esempio il forte aumento dell’occupazione, che leggono e vedono solo loro, con i relativi versamenti contributivi e dell’IRPEF. Un secondo elemento determinante sarebbe rappresentato dal record storico nel recupero dell’evasione fiscale, che avrebbe portato notevoli entrate nelle casse dello Stato. A ciò si aggiungerebbe l’effetto del fiscal drag, o drenaggio fiscale, legato all’inflazione, che spinge i redditi nominali verso scaglioni superiori senza incrementare il potere d’acquisto. In pratica, una ricchezza finta.

Anche l’ottimo andamento dei profitti aziendali… io non ce la faccio più a leggere. Io non so voi, ma dove è che voi vedete il forte, l’ottimo andamento dei profitti aziendali riflesso nella forte crescita dell’IRES che ha contribuito all’erario? È ovvio che questi giornali di regime non danno una fotografia oggettiva della realtà quando sostengono che l’esecutivo non avrebbe imposto nuove imposte rilevanti, ad eccezione dei contributi delle banche, eccetera.

Il mondo dei giornali e il mondo della realtà

C’è un mondo che è il mondo dei giornali ed è il mondo, diciamo così, della politica, che parteggiano per gli uni o per gli altri, e poi c’è il mondo della realtà. Nella realtà c’è il mondo degli imprenditori che vedo tutti i giorni. Ci sono problemi di occupazione e ci sono problemi di trovare occupazione: è paradossale, ma da una parte ci sono gli imprenditori che non riescono a trovare le persone, dall’altra ci sono le persone, soprattutto i giovani NEET, che vuol dire not in employment, education or training, cioè che non sono occupati, che non studiano e non fanno formazione. Perché? Perché ci sono modelli sociali che raccontano ai giovani che si può vivere senza lavorare facendo gli YouTuber e gli influencer. Questa è l’Italia, ma direi l’Europa di oggi.

Le due Italie

Io il 26 di novembre faccio un evento a Milano nel quale parlo agli imprenditori. Tanti si stanno già iscrivendo dal sito valeriomalvezzi.it e lì faccio vedere l’Italia vera, quella degli imprenditori, dei piccoli e medi imprenditori che sono il 99% del nostro tessuto imprenditoriale, i quali fanno pianificazione strategica, i quali non si preoccupano di pagare le tasse ma di produrre reddito per poterle pagare, per poter mantenere la base occupazionale.

Ci sono due Italie completamente diverse. Quelli che leggono i giornali, fanno politica e poi scendono in piazza a urlare piove, governo ladro, e quelli che fanno i soldi mettendo a posto le proprie aziende. I primi sono molto più dei secondi, purtroppo.

Malvezzi Quotidiani – L’Economia Umanistica spiegata bene con Valerio Malvezzi