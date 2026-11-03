Lazio-Cagliari, il gol di Pinamonti era da annullare? Ecco la verità

LAZIO – Un giocatore rossoblù a terra dopo un colpo al volto, il gioco che prosegue, il pallone che finisce in rete: all’83′ dell’Olimpico l’arbitro Andrea Colombo non ferma l’azione e Pinamonti firma il 2-1. Per Luca Marelli, ex arbitro e voce tecnica di DAZN, “l’arbitro avrebbe dovuto interrompere il gioco“, e il Var non poteva intervenire. Una lettura che divide, perché il regolamento lascia margini di valutazione, e proprio su quei margini si gioca la regolarità del secondo gol biancoceleste.

Il pallone, il volto e quei secondi

“Per me Colombo ha fatto bene e il gol è regolare“. Marco Gabriele, ex arbitro, in diretta a Radio Radio Lo Sport si schiera sul fronte opposto rispetto a chi, a fine partita, ha parlato di errore del direttore di gara.

Il caso nasce all’83′, quando Deiola, centrocampista del Cagliari, resta a terra dopo una pallonata al volto mentre l’azione offensiva continua. Per qualche istante i rossoblù si ritrovano in inferiorità numerica, il Var non può correggere la mancata interruzione e il gol di Pinamonti vale il sorpasso.

La dinamica, nella lettura di Gabriele, pesa: “In seguito al tiro, con una pallonata violenta, la palla entra in possesso per qualche secondo dei giocatori del Cagliari“.

Dove finisce l’obbligo di fermarsi

Marelli ritiene che Colombo non abbia colto la natura del colpo, scambiato forse per un contatto sul petto o sulla pancia: una valutazione errata, ma fuori dal perimetro in cui il Var può intervenire. Il punto si sposta così sull’interpretazione dell’arbitro in campo e sulla soglia oltre la quale un colpo alla testa impone lo stop.

Sul piano regolamentare Gabriele è netto: “Da arbitro, vi dico che gli arbitri non hanno l’obbligo di fermare il gioco in presenza di un colpo del genere“.

Il regolamento distingue tra infortunio lieve, che consente di lasciar correre fino alla prima interruzione, e infortunio grave, che impone la sospensione immediata. La linea, in campo, la traccia la sensibilità dell’arbitro. Resta da capire dove passi quel confine, e per l’ex fischietto la norma è chiara: “Il regolamento dice che l’arbitro deve fermare il gioco in caso di infortunio grave“.

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