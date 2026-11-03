Inter, Visnadi lancia l’allarme: “Nel derby ho visto una cosa che mi ha lasciato senza parole”

INTER – “È una partita persa per episodi“: così Chivu ha letto il 3-1 del derby, e i dati gli danno ragione, con 19 tiri a 7 e un xG di 1,68 contro 0,62. Eppure la prima sconfitta in campionato e gli otto derby senza vittoria riaprono il processo alla gestione tecnica dell’Inter.

Le rimonte che nascondevano i problemi

A San Siro l’Inter è partita in salita. Pulisic e Rabiot hanno indirizzato la sfida nei primi dieci minuti, Moreira l’ha chiusa su punizione prima dell’intervallo, e il gol di Bastoni al 22′ non è bastato. I nerazzurri hanno incassato così la prima sconfitta stagionale in Serie A.

A Radio Radio Mattino – Sport & News, Gianni Visnadi ha scelto di guardare oltre il risultato: “La sconfitta del derby ha acceso i riflettori su tutte quelle cose che in questi mesi erano state nascoste sotto il tappeto delle rimonte. Una squadra che su 13 partite va in svantaggio 8 volte mi sembra abbia qualche problema“.

Chivu e il dettaglio dei cambi

Nel dopopartita Chivu ha ammesso un approccio sbagliato. Aveva rinunciato al 3-5-2 per un 3-4-2-1, anche per i malanni di Bonny e Pio Esposito, e il risultato è stato un attacco senza incisività davanti a una difesa in affanno. Per il tecnico, che arrivava da sette derby senza vittoria e ora ne conta otto, la sconfitta è figlia degli episodi.

Visnadi, però, ha letto la serata da un’altra prospettiva, partendo da un’immagine: “Sabato sera ero allo stadio. Ho rivisto poi su suggerimento la partita e ho notato un dettaglio: avete visto la faccia di Chivu quando doveva fare i cambi? Sembrava portato lì da un altro pianeta!“. Da qui la conclusione, netta: “A me sembra che il primo problema dell’Inter possa essere il suo allenatore: non è abituato ad un momento come questo…“.

Ascolta l’intervento integrale sul canale YouTube di Radio Radio Lo Sport