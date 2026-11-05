PORTO-NAPOLI, LE PAROLE DI ALLEGRI – Un’infermeria sempre più affollata, un campionato partito a rilento e una Champions League da ricostruire passo dopo passo: attorno al Napoli la stagione si è fatta stretta.

Niente processi al gruppo

I numeri raccontano un Napoli in affanno: 14 punti in dieci giornate di Serie A, il dato più basso dal 2009, e nove assenze nell’ultima sfida con la Juventus. In Europa, dopo le due sconfitte iniziali, il 4-3 al Bodo/Glimt aveva riacceso la corsa. “Perdere 4-1 fa male, fa male a tutti“, ammette Massimiliano Allegri in conferenza stampa, aggiungendo che “bisogna vedere la realtà delle cose, che tutti sanno“.

La linea è netta e passa dal silenzio. “Accusare non serve a niente in questo momento qui, serve solamente lavorare, stare zitti“: un’impostazione che il tecnico rivendica come parte del proprio carattere. Nessun rimprovero al gruppo, perché “non ho da rimproverare niente a quello che hanno fatto“.

Lazio, poi la sosta

Il test arriva subito. Domenica c’è la Lazio capolista, a quota 28 punti, a ridosso della pausa per le nazionali e con una classifica che chiede punti. Il Napoli dovrà ancora fare a meno di Di Lorenzo e Olivera. Per Allegri l’obiettivo è “cercare di affrontare la Lazio con la stessa voglia, la stessa determinazione che i ragazzi oggi hanno messo in campo, fino a che hanno retto“.

Lo spartiacque vero è un altro: la sosta. “Dopo la Lazio ci sarà la sosta, poi rientreranno dei giocatori, allora lì si vedrà“. Fino ad allora, spazio al lavoro e ai correttivi, a cominciare dai dettagli sui calci piazzati che lo stesso tecnico riconosce: “gli errori sulla palla inattiva, sull’altra palla inattiva, sono d’accordo, ma questi sono dettagli che possiamo migliorare“.

Il bilancio, per lui, resta uno solo: “La volontà di quello che hanno fatto i ragazzi credo che oggi l’abbiano messo tutto in campo“.