Manchester United-Roma 3-2, Ferrajolo “A Botta Calda”: “Ormai è diventato un vizio…”

La Roma si è fatta rimontare (ancora una volta!) dal Manchester United, perdendo 3-2 a Old Trafford dopo aver chiuso il primo tempo avanti di due reti. I gol di Soulé e Malen avevano indirizzato la sfida a favore dei giallorossi, ma nella ripresa il rigore di Bruno Fernandes e la doppietta di Cunha hanno ribaltato completamente il risultato.

Una sconfitta particolarmente amara per la formazione di Gian Piero Gasperini, soprattutto per come è maturata. Ai microfoni di Radio Radio Lo Sport, Luigi Ferrajolo ha individuato nella discontinuità di rendimento il problema principale della squadra, richiamando anche la precedente rimonta subita contro il Real Madrid.

Manchester United, Ferrajolo avverte la Roma: “Rischiamo di far ridere l’Europa”

“Mi sembra che stia diventando una caratteristica un po’ preoccupante questa della Roma. Non chiude le partite, gioca sempre un tempo bellissimo e uno un po’ scadente, o comunque non all’altezza del primo. Nel primo tempo la Roma ha dominato completamente […] nel secondo tempo è cambiata la partita. Cioè, è cambiata la Roma”.

Il Manchester United ha indubbiamente aumentato il ritmo, ma per Ferrajolo il problema è stato anche il vistoso calo dei giallorossi.

“Siccome non è la prima volta e siccome rischiamo di far ridere l’Europa […] credo che questo sia un problema serio per Gasperini”.

MANCHESTER UNITED-ROMA 3-2 | IL COMMENTO “A BOTTA CALDA” DI LUIGI FERRAJOLO