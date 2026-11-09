Le forti piogge del fine settimana hanno provocato estese alluvioni nella Striscia di Gaza e distrutto o allagato circa 70mila tende, lasciando decine di migliaia di sfollati senza un posto dove dormire. Mentre le organizzazioni umanitarie lanciano l’allarme, resta aperto lo scontro sull’ingresso di tende e materiali di prima necessità.

I danni si estendono praticamente a tutta la Striscia, da Gaza City a Khan Yunis, fino agli accampamenti di Deir al Balah. Proprio a Deir al Balah, secondo la Protezione Civile locale, una frana ha colpito le tende degli sfollati uccidendo una donna e quattro bambini. Di notte le temperature scendono fino a 5 gradi. La Protezione Civile ha riferito di oltre 1.500 richieste di soccorso da parte di sfollati le cui tende e rifugi sono stati colpiti dagli allagamenti.

La situazione era prevedibile. Le autorità palestinesi stimano che oltre 400mila persone vivano in zone altamente vulnerabili, esposte ad allagamenti o vicine alla costa, e che le tende siano ormai degradate da mesi di sole, vento e pioggia.

Il fabbisogno dell’ONU e quello che c’è davvero

Secondo l’OCHA, al 1° novembre la popolazione di Gaza aveva bisogno di circa 121mila tende, 561mila teloni e 1,7 milioni di materassi per l’inverno, ma le organizzazioni umanitarie ne avevano all’interno del territorio solo circa 2.800. L’agenzia ONU indica tra le cause la mancanza di fondi, le restrizioni all’ingresso di materiali essenziali e i ritardi nelle autorizzazioni.

Save the Children, per bocca del direttore regionale Ahmad Alhendawi, sostiene che il disastro non dipende solo dal meteo: tende, kit di emergenza e carburante sarebbero in attesa ai confini di Gaza mentre i bambini dormono tra le acque alluvionali. Il direttore del ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, afferma che migliaia di tende attendono ai valichi e che l’esercito israeliano rifiuta di farle entrare.