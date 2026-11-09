Putin, Trump e Xi jinping: chi decide davvero la fine della guerra?

Il guitto di Kiev pianta grane senza precedenti. Si sta sempre più rivelando specialista, tra l’altro, nel negare il principio di realtà, sostituendolo con una certa disinvoltura con il principio di immaginazione. L’attore nato con la N maiuscola ha recentemente asserito che egli non sta affatto perdendo la guerra. La dichiarazione farebbe di per sé pure ridere, se solo non facesse piangere, in ragione del fatto che a pagare le conseguenze delle scellerate politiche del prodotto in vitro di Washington, se non di Hollywood, è il popolo ucraino, la vera vittima sacrificale di questa oscena guerra voluta dall’Occidente a stelle e strisce e condotta ignobilmente dal burattino di Kiev, marionetta nelle mani dell’Occidente stesso.

La guerra in Ucraina e il principio di realtà

L’Ucraina, diciamolo pure, ha ormai perso definitivamente la guerra, e solo chi, come il guitto di Kiev, neghi il principio di realtà può fingere di non vederlo. La realtà, che pure è sotto gli occhi di tutti e che il guitto ostinatamente finge di non vedere, ci indica in maniera incontrovertibile come ormai l’Ucraina sia stata scaricata da Washington, che pure si era illusa di potersene servire per piegare la Russia di Putin mediante l’accerchiamento e la guerra, secondo un vecchio sogno, un American Dream, accarezzato e inseguito fin dagli anni 90. Ancora in questi giorni l’imperatore a stelle e strisce Donald Trump, il codino biondo che fa impazzire il mondo, ha dichiarato che il dittatore attore, in una parola il dittatore ucraino, deve essere presto sostituito da qualcuno che sia più propenso di lui a trattare.

Il fabula docet, naturalmente, si lascia anche condensare nel modo che segue. Per Washington non esistono propriamente alleati, ma solo servi che vengono adoperati in funzione delle politiche di potenza made in USA e che, allorché non servono più, vengono agevolmente scaricati e, proprio come i burattini di Mangiafuoco nel capolavoro di Collodi, vengono gettati alle fiamme. L’Europa ovviamente non fa eccezione e anzi, come ormai sappiamo da tempo, figura a tutti gli effetti come la serva sciocca di Washington.

Putin, Trump e Xi Jinping: il vertice e il mondo multipolare

Se ne inferisce, tra l’altro, che il vero vincitore della guerra è proprio lui, Vladimir Putin, al cui cospetto anche Washington è dovuta scendere a compromessi, prendendo coscienza dell’impossibilità di sconfiggere sul campo l’orso russo. Lo stesso Putin ha invocato nei giorni scorsi la necessità di un vertice con Trump e con Xi Jinping per porre finalmente un termine alla sciagurata guerra ucraina, che infiniti lutti ha prodotto sul fronte russo ma soprattutto su quello ucraino. Ciò prova una volta di più come ormai la storia mondiale, la Weltgeschichte di cui diceva Hegel, sia dominata da grandi imperi che, come la Russia, la Cina e gli Stati Uniti d’America, decidono delle sorti del pianeta.

È ormai emerso, con limpido profilo e con chiari contorni, un mondo multipolare. Voglio dire un mondo contrassegnato dall’equilibrio tra imperi che necessariamente debbono riconoscersi tra loro e quindi difendere la loro sovranità rispettando gli equilibri reali.

Radioattività – Lampi del pensiero quotidiano con Diego Fusaro