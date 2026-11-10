Nove indisponibili alla vigilia di Firenze, assetti che cambiano di gara in gara e un quarto posto ancora lontano: la Juventus di Luciano Spalletti va alla sosta per le nazionali con più domande che certezze, dopo il 2-2 strappato al Franchi contro la Fiorentina di Paolo Vanoli.

Una stagione che non decolla

I bianconeri hanno chiuso la scorsa stagione fuori dalla Champions League e quella in corso, finora, stenta a decollare. Il ko di Genova a metà settimana ha spinto Spalletti a ordinare il ritiro, il 2-0 al Napoli di Allegri del 1° novembre ha riportato un po’ di serenità, il 2-2 di Firenze, arrivato dopo due rimonte, ha lasciato la rincorsa quasi ferma. In mezzo, il 2-1 in casa dell’AZ Alkmaar in Europa League.

“La Juventus non è una squadra, perlomeno quella che gioca in campionato“: è il giudizio di Mario Mattioli, in diretta a Radio Radio Mattino – Sport & News. Il giornalista fissa anche il tetto delle ambizioni: “Non certo tra le prime 4, forse le prime 6 sì. Non può fare altro, non può fare di meglio“.

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Il quadro è complicato da un’infermeria piena: alla vigilia della trasferta in Toscana gli indisponibili erano nove, e Spalletti ha dovuto rivedere più volte l’assetto, dalla difesa a quattro a quella a tre.

Rosa e rientri

Spalletti si ritrova oggi a gestire un’identità di gioco che cambia da una partita all’altra. Il nodo, adesso, è capire quanto il rendimento dipenda dall’emergenza e quanto dalla qualità dell’organico: la prima verifica dopo la pausa per le nazionali sarà il 22 novembre, in casa contro il Venezia.

Sul rilancio, il giudizio di Mattioli non cambia: “Non lo so se si potrà riprendere perché i giocatori sono quelli. Sì, potranno rientrare gli infortunati, ci mancherebbe altro, ma insomma la Juventus è questa: una squadra fatta di buoni giocatori, non da Juventus“.