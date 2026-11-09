La risposta di Roberto Mancini sulla mancata convocazione in Nazionale di Giacomo Calò arriva dopo la protesta del suo agente, Vincenzo Pisacane, che aveva messo in discussione il peso della meritocrazia nelle scelte della Nazionale.

In conferenza stampa, il CT ha riconosciuto il buon momento del giocatore del Frosinone, lasciando aperta la possibilità di future chiamate. Poi il riferimento al procuratore: “Ci sarà un altro momento dove noi potremo chiamare qualcuno di questi calciatori, ma non perché ce lo dice magari il loro procuratore…”.

Calò, la protesta di Pisacane che ha dato fastidio a Mancini

Il precedente risale a un’intervista rilasciata due giorni fa a TuttoMercatoWeb. Pisacane aveva espresso sorpresa per l’assenza del proprio assistito nella lista azzurra: “Mi auguro che la mancata convocazione di ieri non sia la morte della meritocrazia“.

L’agente aveva sostenuto che il rendimento di Calò giustificasse una convocazione, pur riconoscendo il valore dei giocatori scelti da Mancini. Alla base della sua protesta, anche i cinque gol nelle prime dieci giornate di campionato e la convinzione che, a 29 anni, il centrocampista potesse ancora offrire molto alla Nazionale.

Il Ct difende le sue scelte

“Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento e che noi seguiamo“, ha spiegato Mancini, allargando la valutazione positiva anche ad altri giocatori del Frosinone. Ma difende la scelta di dare spazio ai più giovani. La priorità del CT è allargare le alternative a disposizione e far maturare esperienza internazionale ai nuovi convocati.

Per Calò, 29 anni, la porta della Nazionale resta aperta. Mancini ha citato anche Bernardeschi e Cristante: giocatori che conosce già e che potrà richiamare quando ne avrà bisogno, senza doverli valutare in questo raduno.

Nelle convocazioni pesa anche la gestione del gruppo. “In 23 possiamo andare in panchina, poi gli altri rimangono fuori“, ha ricordato, sottolineando le difficoltà di allenarsi con un numero troppo alto di giocatori.