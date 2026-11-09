Sabato 7 novembre, poco dopo le 15, un uomo ha aperto il fuoco nella piazza del Mercato di Cracovia, uno dei luoghi più frequentati della città. L’aggressore è morto all’alba di lunedì 9 novembre, mentre la procura indaga sull’attacco come atto di terrorismo. Nell’attacco sono state uccise sei persone e altre quindici sono rimaste ferite. Il quadro è ancora in evoluzione e molti elementi, a partire dal movente, non sono stati accertati. Quanto segue si basa su quanto comunicato dalle autorità polacche e riportato dalle principali testate.

Chi era

Secondo l’emittente pubblica TVP, l’uomo era un polacco di 24 anni, indicato come Michał Oksiński. Sull’età c’era stata inizialmente confusione, con le autorità che avevano parlato prima di 24 anni e poi di 25, ma la domenica è stata confermata l’età di 24. Abitava a Ostrowiec Świętokrzyski, nel voivodato della Santacroce, a circa due ore di auto da Cracovia. Indossava abiti militari, casco e giubbotto antiproiettile, ma non era un militare, a differenza di quanto ipotizzato da alcuni media. Secondo i media polacchi, insieme al padre era socio di un poligono di tiro. Il ministro dell’Interno Marcin Kierwiński lo ha descritto come ultranazionalista e attratto da ideologie di estrema destra. Il portavoce della procura nazionale ha tuttavia precisato che il movente non è stato stabilito.

L’attacco e le armi

L’uomo ha iniziato a sparare dall’auto che guidava e ha continuato a piedi, finché è stato ferito dalla polizia, fermato e portato in ospedale. Due agenti sono rimasti feriti, uno in modo grave. Secondo la polizia aveva un regolare permesso d’armi e ha usato un fucile semiautomatico AR-15. Nell’abitazione sono state trovate una grande quantità di munizioni e altre sette armi da fuoco, oltre alle quattro sequestrate subito dopo l’attacco. Secondo la ricostruzione di Reuters, anche il padre possedeva un permesso per armi. Tra le vittime ci sono quattro cittadini polacchi, una donna austriaca e un uomo britannico.

Le indagini e i punti ancora aperti

Durante le perquisizioni nella casa dell’uomo sono stati trovati i corpi dei genitori e della sorella, e l’aggressore è sospettato di averli uccisi. Gli inquirenti stanno ricostruendo le circostanze di quelle morti. I magistrati stanno esaminando i dispositivi elettronici dell’uomo e ricostruendo come si sia procurato armi e munizioni. Devono inoltre chiarire se qualcuno lo abbia aiutato o ispirato. Non è stato stabilito se facesse parte di un gruppo estremista organizzato o se abbia agito da solo, e la sua morte impedisce un processo, ma le indagini proseguono. Il ministro della Giustizia Waldemar Żurek ha dichiarato che verrà verificato se abbia agito da solo.