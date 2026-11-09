Lo scandalo Paraguay che l’Occidente ignora e quel dettaglio che tira in ballo l’Italia | G. Bianchi

Il 5 novembre il presidente del Paraguay, Santiago Peña, ha rassegnato le dimissioni mentre il Congresso avviava la procedura di impeachment, pochi giorni dopo l’intervento della banca centrale su Ueno Bank, istituto digitale con circa 2,9 milioni di clienti in un paese di poco più di 6 milioni di abitanti. Peña, azionista della holding collegata fino al 2025, fino a poche settimane prima aveva difeso Ueno e la vigilanza della banca centrale. Dopo il crac, il presidente ad interim dell’istituto ha ribadito che “il sistema bancario è solido”.

Capitali pubblici e prestiti facili

“È una notizia della quale sui media nostrani non vi è praticamente traccia”, osserva Giorgio Bianchi in diretta ai nostri microfoni. Al centro, a suo giudizio, i fondi statali confluiti nella banca: “Questa banca da piccola è diventata enorme grazie all’ingresso di capitali pubblici. È un po’ come se Cassa Depositi e Prestiti trasferisse denaro in una piccola banca trasformandola in un banco gigantesco”.

“Fondamentale è la responsabilità del presidente Peña”, sostiene Bianchi, che richiama anche un precedente: “Questa storia a me in qualche modo ha rievocato, seppur con le dovute distanze, le dovute cautele, i fatti del Banco Ambrosiano di Roberto Calvi”. E poi: “Spesso le banche hanno anche questa funzione: finanziare operazioni sotto copertura”.

Honduras, America Latina e Israele

“L’Honduras è una centrale per favorire la presa del controllo dell’America Latina”, afferma Bianchi, inserendo il dossier nel quadro del “consolidamento degli Stati Uniti nel loro cosiddetto cortile di casa”. Poi il riferimento agli audio dell’ex presidente Hernández: “Sono stati registrati degli audio in cui Hernández conversava con il nuovo presidente Nasri Asfura per costruire un piano di sorveglianza di massa”, con l’obiettivo, secondo lui, di “uniformare l’opinione pubblica in senso filoisraeliano e filostatunitense”.

Il quadro, per Bianchi, si chiude così: “Quindi Israele si candida in questa fase a diventare una potenza di livello mondiale.”