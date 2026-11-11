Kiev al buio, Mosca in un vicolo cieco

Kiev è al buio. Le immagini che circolano in questi giorni mostrano una capitale spenta, attraversata da gente che cammina tra i palazzi con la torcia del telefono accesa. Gli attacchi russi contro centrali e sottostazioni elettriche sono diventati più fitti e più precisi, e il senso di questa scelta pare evidente: Mosca ha spostato il baricentro della guerra dal fronte alle retrovie. Non si tratta più soltanto di strappare metri di terreno, ma di fiaccare il morale della popolazione e spingere il paese verso il collasso socio-economico.

Il ramoscello d’ulivo che non c’è

Da ogni parte si ripete che Trump stia tendendo la mano a Putin. In realtà Trump punta a congelare il conflitto, ma il punto è che una situazione congelata così com’è oggi alla Russia non conviene affatto.

Se Mosca non ottiene un cambio di governo a Kiev, se rinuncia alla neutralità dell’Ucraina e si accontenta del Donbass e della Crimea, il resto del paese, circa l’80%, finisce sotto l’ombrello atlantico. L’Europa pagherà i conti, ma i veri padroni di casa saranno gli Stati Uniti.

Se la Russia accettasse di cristallizzare il fronte attuale secondo un modello coreano, con una parte sotto Mosca, una fascia smilitarizzata e tutto il resto consegnato a Washington, andrebbe incontro a una sconfitta strategica. Per uscirne vincitrice dovrebbe riavere l’Ucraina com’era prima del colpo di stato del 2014: un paese neutrale, cuscinetto tra i due blocchi, con la componente russofona a fare da piede nella porta, così che quella porta non si chiuda mai del tutto verso oriente. Vista dal Cremlino, qualunque soluzione che lasci una parte dell’Ucraina sotto il controllo diretto dell’Occidente è una partita persa.

La linea rossa dell’Europa

Guardando alla posizione europea, e alle garanzie che con ogni probabilità sono state date a Kiev sottobanco, nelle condizioni attuali non c’è da credere a un crollo ucraino. Il motivo è semplice: se l’Ucraina fosse davvero sul punto di cedere, l’Europa dovrebbe intervenire direttamente: in prima linea baltici, polacchi e romeni, magari con cechi, finlandesi e svedesi, sotto la regia britannica, e poi a cascata tutti gli altri. Uno scenario che nessuno vuole, a cominciare dagli europei. Probabilmente non lo vogliono nemmeno i russi, perché per spuntarla a quel punto dovrebbero ricorrere all’arma nucleare.

Per questo la situazione verrà congelata. E per dare a Mosca qualcosa da vendere alla propria opinione pubblica si racconterà che Trump è filorusso, che ha concesso ciò che nessun altro presidente americano avrebbe mai concesso. È il gioco più antico del mondo, quello del bastone e della carota. O, se preferite, del poliziotto buono e del poliziotto cattivo.



Il presidente della Russia Vladimir Putin partecipa a un incontro con il presidente della Repubblica Centrafricana, al Cremlino, il 30 ottobre 2026, a Mosca.

La paura come architrave

Esiste un’altra strada, ed è quella su cui i russi sembrano scommettere: tenere duro finché dentro l’Ucraina non esploda una rivolta popolare contro le autorità, abbastanza forte da mettere fuori gioco i militari e i gruppi come l’Azov che oggi fanno da polizia politica. A quel punto si potrebbe ridiscutere tutto. Anche se non siamo vicini.

Lo scandalo della palazzina di Petropavlivska Borshchahivka, alle porte di Kiev, dove renitenti alla leva e dissidenti sarebbero stati rinchiusi e torturati, lo dimostra meglio di qualsiasi ragionamento.

Di luoghi così ce ne sono probabilmente decine, forse centinaia, sparsi per il paese, e forse sono proprio loro a reggere l’intero edificio. Il patriottismo tiene insieme la popolazione ucraina solo in piccola parte. Il resto lo fa la legge marziale, cioè la paura, insieme a gruppi nazionalisti che fanno il bello e il cattivo tempo senza che nessuno chieda loro conto di nulla. Dal punto di vista di chi governa è perfino necessario che sia così, perché altrimenti tutto precipiterebbe in poco tempo. Abbiamo visto cosa ha scatenato una sola palazzina: immaginate cosa accadrebbe se il malcontento si allargasse. Parliamo di una ventina di milioni di persone, e di uomini in divisa che non hanno alcuna voglia di combattere. Il quadro è tutt’altro che roseo.

Torno su un dettaglio che avevo già segnalato.

Sul luogo degli scontri è accorso di persona Kirill Budanov, capo dell’Ufficio del presidente Zelensky e forse l’uomo più potente dell’Ucraina. Già questo è un fatto enorme: un uomo del suo rango che si presenta davanti a una folla esasperata per calmare gli animi e vedere con i propri occhi cosa sta succedendo. Il particolare più eloquente però è un altro: per parlare a quella gente, Budanov è passato al russo. Ora dovrà pagare una multa, perché in Ucraina usare il russo in pubblico mentre si esercita una funzione ufficiale è vietato dalla legge.