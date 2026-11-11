Mesut Özil è finito nel database del sito ucraino Myrotvorets dopo le parole pronunciate a Istanbul lo scorso 21 ottobre. L’ex centrocampista tedesco, campione del mondo nel 2014, ha partecipato a una partita tra veterani di Başakşehir e Zenit San Pietroburgo. Al termine del match ha parlato con i giornalisti e ha criticato la FIFA.

“Mi congratulo anche con i nostri amici russi per essere qui”, ha detto Özil. “A dire il vero, vorrei dire una cosa: il calcio ha sempre portato la pace. Come sapete, la FIFA in questo periodo non ha applicato alcun embargo alle squadre israeliane, ma lo ha fatto con quelle russe. A questo proposito vorrei rivolgere un appello alla FIFA. Spero che mettano da parte i doppi standard e, se Dio vuole, trattino tutti allo stesso modo”.

Il video della dichiarazione è circolato rapidamente. Pochi giorni dopo, il nome di Özil è comparso su Myrotvorets, il sito gestito da un’organizzazione non governativa ucraina che raccoglie e pubblica dati personali di chi considera una minaccia o un “nemico” dell’Ucraina. Non si tratta di una lista ufficiale dello Stato, ma di un database privato noto da anni per le polemiche che genera, anche perché espone le persone a rischi concreti.