UE, ultima chiamata sull’energia russa: dopo gli USA, Bruxelles cosa fa?

Con una metafora ferroviaria potremmo avventurarci ad asserire che sta passando in queste ore l’ultimo treno per l’Unione Europea. Come è noto, l’ultimo treno è quello perdendo il quale si resta a terra, condannati a rimanere dove si è. Nel caso specifico, l’ultimo treno per l’Unione Europea è rappresentato dall’energia russa, quella che, per intenderci, l’Europa adoperava fino a prima del conflitto ucraino divampato nel 2022.

L’energia russa e il paradosso dell’Unione Europea

Con lo scoppio della guerra l’Unione Europea scelse sciaguratamente di interrompere la propria relazione commerciale con l’orso russo e, conseguentemente, si condannò a forniture decisamente più costose, provenienti perlopiù, anche se non solo, da Washington, per poi trovarsi, come diremo, nella situazione surreale in cui attualmente è. Non mi dilungo sul paradosso che più volte ho richiamato in passato, per cui l’Unione Europea pagava l’energia a prezzi contenuti al suo ‘nemico’ russo e la paga ora a prezzi esorbitanti al suo ‘amico’ americano. Già questo dovrebbe insegnare bastevolmente come sia mendace la propaganda dominante, fatta risuonare in forma martellante urbi et orbi su tutti i media allineati, organici all’ordine egemonico.

Gli Stati Uniti trattano con Mosca: cosa farà l’Unione Europea?

Come sappiamo, nei giorni scorsi anche gli Stati Uniti d’America hanno saggiamente scelto di stringere accordi energetici con la Russia di Putin, soprattutto al fine di tutelare il proprio interesse nazionale. Cosa intende fare a questo punto l’Unione Europea? Il treno, l’ultimo, sta passando proprio in queste ore. Vuole forse l’Unione Europea condannarsi davvero al paradosso tragicomico, degno di derisione planetaria, per cui acquisterà a prezzi esorbitanti l’energia da Washington, che a sua volta l’acquista a prezzi convenienti dalla Russia? Intendiamoci bene: già prima era una pura follia interrompere i rapporti di tipo energetico con la Russia, da che quella scelta non danneggiava la Russia ma l’Europa stessa. Adesso, tuttavia, ci si spinge letteralmente al di là del ridicolo. Il danno, oltre che economico, si fa letteralmente d’immagine, facendo apparire agli occhi del mondo intero l’Unione Europea una gabbia di matti specializzata nel danneggiare il proprio interesse senza recare nocumento alcuno a quello del proprio presunto nemico.

Non sfugga, oltretutto, il paradosso ostentatamente demenziale per cui l’Unione Europea dice di volere la sua indipendenza rispetto a Washington e a Mosca e poi si trova ad acquistare energia da Washington, che gliela rivende a prezzi maggiorati dopo averla acquistata da Mosca. Insomma, come non mi stanco di ripetere, era un dilettante Orwell, ma era un dilettante anche Tafazzi.

Radioattività – Lampi del pensiero quotidiano con Diego Fusaro