Una mano all’orecchio, un Maradona che da quel momento non perdona più un pallone e un dibattito che spacca Napoli: il caso Lang dopo l’1-1 con la Lazio ha già il suo fronte critico. Sandro Sabatini, in diretta a Radio Radio Lo Sport, lo ha analizzato senza mezzi termini. E la sintesi, oltre che dura, non poteva essere più chiara.

Il migliore in campo, il bersaglio del Maradona

Con il Napoli sotto 1-0 dopo il gol di Frattesi, reduce da due sconfitte tra campionato e Champions, il clima del Maradona era tesissimo. In quel momento Lang si è portato la mano all’orecchio verso la Curva A e da lì i fischi lo hanno accompagnato a ogni tocco di palla, fino a fine partita. Nonostante la contestazione, l’olandese ha giocato comunque una delle sue migliori partite in azzurro: ammonito per un fallo su Taylor, ha servito il cross che ha provocato l’autogol di Pedraza per l’1-1, risultato che ha fermato la Lazio dopo sei vittorie consecutive.

“La squadra è sotto 1-0, partita della disperazione, e tutti a fischiare il migliore in campo, quello che poi fa l’assist, crea un po’ di scompiglio, mette in difficoltà la Lazio“, attacca Sabatini.

Il rito sotto la curva

Il caso è proseguito dopo il triplice fischio. La squadra è andata a salutare i tifosi uscendo comunque tra i fischi, mentre Lang avrebbe voluto rientrare direttamente negli spogliatoi prima di essere convinto a tornare.

Sabatini non nasconde l’insofferenza per questa consuetudine dei saluti sotto la curva: “Io non la sopporto più, te lo dico, non la sopporto“. A lasciarlo perplesso è soprattutto la reazione del pubblico: “Uno che dice non vi sento, forza, e questi si mettono a fischiare in quel modo?“.