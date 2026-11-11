“Fate caso a cosa facciamo quando scatta l’allarme” | Giorgio Bianchi e Fabio Duranti

Circa 6.000 scuole italiane hanno ricevuto nella giornata di oggi una mail che annunciava la presenza di un ordigno. Il dato è del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Il messaggio conteneva anche una minaccia contro Giorgia Meloni, che ha riferito che dalle informazioni disponibili non emergevano pericoli concreti.

Una mail analoga era stata inviata a 280 presidi nei giorni precedenti. La firma “Mikhail Andropov” era già comparsa in messaggi di minaccia ad aeroporti ed emittenti europee. La Procura di Genova ha aperto un’inchiesta sugli episodi in città e in provincia. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha detto che è ancora presto per parlare di una regia comune.

La vicenda è stata discussa a Palazzo Chigi con i vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per domani, la premier Giorgia Meloni ha convocato le opposizioni per un confronto sugli allarmi nelle scuole e sui recenti attacchi informatici.

Quando l’allarme diventa la normalità

Giorgio Bianchi, autore di Governare con il terrore, richiama in diretta ai nostri microfoni la guerra cognitiva. Nella sua lettura, gli allarmi informatici, quelli per i droni negli aeroporti e le minacce alle scuole contribuiscono a creare lo stesso clima. “Il risultato è mantenere la popolazione in un costante stato di tensione che poi genera ansia che a sua volta innesca meccanismi automatici di difesa“.

Per Fabio Duranti, a fare la differenza è il modo in cui quelle notizie ci raggiungono. “Questo però viene amplificato oggi dai nuovi sistemi di comunicazione incontrollati e allo stato attuale incontrollabili, perché sono gestiti da privati che rispondono proprio agli schemi di chi vuole questo tipo di informazione polarizzata, incattivita, spaventata“.

La lezione del Covid

Il precedente su cui i due si soffermano è quello della folla davanti a un hub vaccinale di Bologna. A colpire Bianchi è il paradosso di un assembramento nel pieno di un’emergenza sanitaria. “La gente era stata talmente spaventata, talmente condizionata che si stava ficcando in una condizione potenzialmente veramente pericolosa“.

Duranti si concentra su ciò che, a suo avviso, spingeva quelle persone ad accalcarsi davanti ai cancelli. “Io ho visto gente che non vedeva l’ora perché voleva liberarsi dalla paura“. È da quelle immagini che nasce il giudizio di Bianchi sugli allarmi di oggi: “Io sono terrorizzato dal fatto che il Covid non ci ha insegnato niente“.