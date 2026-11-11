Ci risiamo, la BCE alza i tassi di 25 punti base: cosa vuol dire e chi rischia di restare fuori

C’è un paradosso economico che attraversa l’eurozona tra l’inflazione e gli investimenti. Nel mese di settembre del 2026 l’inflazione nell’area euro ha raggiunto il 3,8%, spinta ovviamente dai rincari energetici, che sono aumentati quasi del 19% su base annuale. L’analisi evidenzia una vulnerabilità strutturale dell’Unione europea, che nel 2024 ha coperto circa il 57% del proprio fabbisogno energetico tramite importazioni estere.

Questo fattore espone le imprese a costi energetici notevolmente superiori a quelli dei concorrenti, per esempio statunitensi, penalizzando le imprese europee sulla competitività globale.

La BCE alza i tassi di 25 punti base: il denaro costa di più

Per fronteggiare le tensioni sui prezzi la Banca centrale europea cosa ha fatto? Ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base nel settembre 2026, cioè il denaro costa di più. Tuttavia una politica monetaria restrittiva, cioè quando una banca centrale aumenta il costo del denaro, rischia di generare una doppia pressione, perché aumenta anche il costo del credito delle imprese proprio mentre le imprese stanno affrontando costi operativi.

Ecco perché serve pianificazione strategica. Vedete, io per esempio sono a Roma, dove faccio lezioni all’università, ma ho anche due convegni in questi giorni e in questi due convegni parlerò proprio di questo: una piccola media impresa, di tutte queste notizie, che può farsene? Il problema è che da un lato aumentano i costi energetici e perdi competitività, dall’altro aumenta anche il costo del denaro, ed è chiaro che rischi di andare fuori mercato. Ma questo riguarda tutte le imprese del tuo settore. Allora qual è la novità? È che ci saranno quelle che vanno avanti, quelle che rimangono ferme e quelle che muoiono.

Senza investimenti niente innovazione: la stabilità dei prezzi si scatena sulla base produttiva

Quindi il punto è che l’irrigidimento dei costi bancari peggiora evidentemente la competitività delle imprese e, oltretutto, ha un altro effetto: frena gli investimenti di quelli che non sanno fare, ovviamente, pianificazione strategica. E se perdi gli investimenti, ti cambiano i costi operativi, cosa succede? Succede che non fai più innovazione, tagli la formazione, tagli le spese cosiddette comprimibili, ed ecco che a questo punto la mancanza di stabilità dei prezzi si scatena sulla base produttiva e anche sulla base finanziaria.

Tutti questi meccanismi sono collegati insieme, per cui se siete piccoli e medi imprenditori italiani fareste bene a non aspettare che qualcuno faccia i vostri interessi, perché non li farà.

Malvezzi Quotidiani – L’Economia Umanistica con Valerio Malvezzi