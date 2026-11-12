Il potere dei procuratori, le opportunità negate agli allenatori partiti dai dilettanti e i giovani italiani che non trovano spazio. Sandro Pochesci ha attaccato (di nuovo, dopo il famoso sfogo del 2017) il sistema del calcio italiano in un’intervista rilasciata a Fanpage, mettendo al centro delle sue accuse l’assenza di meritocrazia. Un problema che, secondo il tecnico, riguarda anche la Nazionale: “Io non vedo convocazioni dettate dal merito“, ha dichiarato, indicando nella mancata chiamata di Calò un caso emblematico.

“Esiste solamente un potere contrassegnato da un sistema marcio dove la fa da padrone gente che non ha passione, ma che sfrutta il calcio solo per i propri interessi“.

Mister, lei ha costruito la sua carriera partendo dai campi dei dilettanti fino a conquistare la Serie B sul campo. Cosa ricorda di quegli anni?

“Era un calcio diverso, fatto di passione, amore per giocare la partita, dell’allenamento, del senso di appartenenza di tanti paesi, piccole cittadine, piccole realtà che andavi a rappresentare. Era un calcio molto più pulito rispetto a oggi dove la meritocrazia non esiste e c’è solamente un sistema marcio dove a farla da padrone sono persone che non ha passione, che sono nel calcio solo per interesse, visibilità. E infatti vediamo i macelli che si fanno con presidenti che fanno gli allenatori, direttori sportivi che fanno gli allenatori, procuratori che fanno i padroni di società che comandano le carriere di allenatori e di calciatori“.

Quando parla di sistema a cosa si riferisce?

“Ad esempio anche i corsi a Coverciano dove danno il privilegio a degli ex calciatori di non fare i corsi come li facciamo noi che siamo obbligati ad avere delle presenze in Serie A per poter allenare tra i professionisti. È tutto un sistema sbagliato che non dà spazio al merito“.

Il suo ragionamento non fa una piega.

“Se io alleno e non ho giocato in Serie A e dimostro nelle categorie inferiori, perché non devo allenare una squadra professionista, solamente perché non ho giocato in Nazionale o non ho vinto un Mondiale? Ricordiamoci dei giocatori che hanno vinto i Mondiali 2006: tutti hanno fatto un corso in un anno prendendo tre patentini. Praticamente hanno smesso di fare i calciatori per diventare allenatori di Serie A e questo non è bello per tanta gente come me che ha iniziato dalla Prima Categoria, non avendo avuto una carriera da professionista. Io ho impiegato 13 anni per entrare al corso di Coverciano“.

Alvini è stato un po’ un’eccezione.

“Alvini è arrivato in Serie A a 54 anni e sta esprimendo il miglior calcio di tutti e non aveva giocato mai in Serie A. Al contrario dei campioni del mondo, ai quali hanno dato 10 possibilità e falliscono sempre, ma ogni anno ritrovano squadra. Ecco, questo è tutto il problema del calcio italiano“.

Si spiega perché i campioni del 2006 faticano così tanto in panchina?

“Perché non hanno fatto la palestra dell’allenatore, quella che abbiamo fatto noi, nei campi con le pozzanghere, nelle partite che si facevano senza assistenti laterali. Non hanno questa esperienza di campo, solo l’esperienza di aver giocato in Serie A. Ma il ruolo dell’allenatore è tutt’altro. L’allenatore più invecchia e più migliora“.

E questo le dà fastidio chiaramente.

“Sì, hanno fatto tre anni di patentino in uno perché sono stati campioni del mondo. Si inventano una deroga per poterli fare allenare senza fare la famosa gavetta. Ecco, questo a me dà fastidio. Mi dà fastidio che non c’è più il merito. Questo è l’equivoco di Coverciano“.

In un mondo come quello del calcio, dove spesso si preferiscono le frasi fatte e la diplomazia, le sue esternazioni hanno sempre fatto rumore. Sente che quella schiettezza le sia costata cara a livello di carriera?

“Su quello che ho detto prima di Italia-Svezia nel 2017 oggi i presidenti federali ci hanno fatto la campagna elettorale“.

Cosa successe dopo quella conferenza stampa?

“Il giorno dopo mi telefonò l’ex presidente federale Tavecchio e mi volevano squalificare. Dissero che dovevo ritirare tutto quello che avevo detto“.

E oggi la situazione non è cambiata.

“Chiunque sarà il prossimo presidente federale, sarà sempre schiavo di questo meccanismo malato. Ci vuole un’entrata a gamba tesa, bisogna cambiare queste regole. Bisogna cambiare il sistema del calcio italiano se vogliamo rivedere l’Italia ai livelli altissimi, è tanto semplice“.

Qual è il problema di fondo nell’Italia dei grandi che continua a non andare avanti?

“Lulli, Pisilli, Liberali e Papaccioli giocano in Champions ed Europa League e fanno gol. In Serie A invece non li fanno giocare, e quando giocano, segnano. Io vedo partite dove su 22 giocatori giocano 21 stranieri che rubano 90 minuti di esperienza a un giovane italiano. E il giovane italiano che non gioca, non impara“.

Lei ha sempre avuto il coraggio di lanciare ragazzi senza guardare la carta d’identità.

“Io ho sempre detto ai miei calciatori che rispetto tutti, ma rispetto soprattutto il campo. A me la formazione non la fa né la carta d’identità, né i soldi che guadagnano, né il procuratore che hanno, perché manco li conosco“.

Cosa ne pensa delle ultime convocazioni di Mancini per la Nations League?

“Io non vedo convocazioni del merito. Per me due o tre giocatori andavano convocati perché sono i migliori nelle loro squadre. La Nazionale deve essere il premio alla carriera di un calciatore che sta dimostrando qualcosa, non perché fa parte della scuderia di un determinato procuratore“.

Si riferisce a Calò?

“Calò è un ragazzo che hanno fatto girare per 20 anni nei campi di Serie B e Serie C . Se non c’era Alvini che l’ha conosciuto a Cosenza nessuno l’avrebbe fatto giocare in Serie A. E in Nazionale non ci va perché purtroppo ha la maglietta del Frosinone…“.

C’è un giovane che ha allenato in passato su cui avrebbe scommesso a occhi chiusi e che secondo lei ha raccolto meno di quanto meritasse?

“Io nel mio piccolo ho allenato un ragazzo che a livello di talento poteva essere un Ronaldinho: Mastour. Un giocatore che Gattuso fa debuttare al Milan e che purtroppo i procuratori hanno bruciato. Hanno pensato solamente che fosse una macchina da soldi, invece di fargli fare un percorso giusto. Gli hanno fatto fare scelte sbagliate e questo ragazzo oggi si ritrova svincolato e fa fatica a giocare in Serie C. Io ce l’ho avuto a Carpi, era uno spettacolo vederlo giocare“.

Se oggi le dessero le chiavi di Coverciano per rifondare il settore tecnico della FIGC, quali sarebbero i primi tre provvedimenti drastici che introdurrebbe per far tornare grande la Nazionale?

“Per prima cosa Coverciano deve essere aperto a tutti, non con classifica e punteggio. Se c’è un ragazzo che allena in Seconda Categoria, e un club di Serie A gli vuole dare la panchina, perché io non gliela posso dare? Io cambierei questo, andrei più sul merito. Non vado a guardare quello che ha fatto da calciatore“.

È l’esperienza del campo che andrebbe premiata.

“Esatto, ti faccio un esempio. Non tutti sanno come si gestisce un allenamento di una squadra di Prima Categoria che si allena alle 20:30 d’inverno su un campo con solamente una lampada accesa. Io sì“.

Come reputa la scelta di Mancini come CT dell’Italia?

“La migliore perché non è un allenatore, è un selezionatore. Però deve capire che non può sbagliare e per non sbagliare deve andare sul concreto. Bisogna che convochi i migliori calciatori, non le scommesse: non le possiamo fare oggi. Le può fare la Francia, la Germania, l’Inghilterra, ma noi no“.