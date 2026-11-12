Il caso Ferdori, Gaza sott’acqua e il nuovo Governo Israeliano: se ne parla “quasi per nulla”

Dopo il voto del 27 ottobre, il presidente Isaac Herzog ha affidato a Gadi Eisenkot, leader di Yashar, l’incarico di formare il governo: 28 giorni di tempo, prorogabili di altri 14. Lo stesso Eisenkot ha parlato di ‘uno dei momenti più fragili per la democrazia del nostro Paese’. Intanto, tra Cisgiordania e Gaza, la situazione umanitaria resta al centro dell’attenzione internazionale.

Larghe intese e caso Ferdori

“L’ipotesi principale è quella di un governo di larghe intese, lasciando fuori i partiti arabo-israeliani“, osserva Giorgio Bianchi in diretta ai nostri microfoni. Quella minoranza, aggiunge, “vive in condizioni veramente difficili all’interno del Paese, ma ha comunque diritto di voto e si è espressa in massa“.

C’è poi una vicenda che riguarda l’Italia: quella di Donato Ferdori, docente di storia e filosofia al liceo Anco Marzio di Ostia, fermato in Cisgiordania il 29 ottobre e rientrato a Roma il 5 novembre. Era lì con l’International Solidarity Movement: “stavano aiutando i contadini palestinesi nella raccolta delle olive”. Poi l’intervento dei militari, che secondo Bianchi “si sono concentrati sui palestinesi e in particolar modo sugli attivisti“. Il professore ha rifiutato il rimpatrio immediato, ricorda ancora Bianchi, perché “non aveva commesso nessun illecito“. Ferdori denuncia maltrattamenti psicologici e fisici durante la detenzione. “Le immagini mostrano un uomo tremante, un uomo in qualche modo sotto forte stress emotivo“. E sul caso, “anzi direi quasi per nulla“, se n’è parlato.

Gaza, le tende sotto l’acqua

Secondo l’ufficio stampa del governo di Gaza, le piogge hanno allagato circa 70mila tende. Un cumulo di sabbia crollato a sud di Deir al-Balah ha ucciso tre bambini e due donne. Israele sostiene di limitare l’ingresso di materiali utilizzabili anche come armi e accusa Hamas di saccheggiare gli aiuti. “Se voi vedete le immagini satellitari di Gaza è praticamente un deserto, non vi è più in piedi nulla“, e le tendopoli sono allagate: “una situazione veramente veramente catastrofica“.