Follia: sentite il prossimo diktat UE sulle auto che stanno pensando di imporci

Vi voglio raccontare oggi di un’ipotesi surreale, perché la Commissione Europea sta pensando di ridurre per decreto la capacità dei serbatoi di carburante nelle auto nuove. Cioè dall’alto, con un diktat, senza sentire che cosa vogliono i cittadini. Siamo ormai in un regime non democratico ma dittatoriale. L’obiettivo assurdo della dittatura europea sarebbe quella di limitare l’autonomia dei veicoli a combustione interna e ibridi per favorire la transizione ecologica.

La proposta

Il provvedimento punta in particolare sulle auto ibride cosiddette plug-in, i cui proprietari tendono a utilizzare prevalentemente la benzina anziché ricaricare la batteria. Invece di incentivare la tecnologia elettrica, Bruxelles insomma intenderebbe penalizzare l’efficienza dei mezzi tradizionali costringendo gli automobilisti a frequenti soste. E questa proposta di ridurre le dimensioni dei serbatoi – sono imbarazzato a leggerla perché non pensavo che l’idiozia potesse arrivare a tanto, o meglio il fanatismo potesse arrivare a tanto – o il combinato disposto delle due cose, si inserisce in una serie di interventi normativi tra cui l’imposizione di sistemi di autonomia di guida con costi crescenti che stanno danneggiando, e anzi già hanno danneggiato, le utilitarie che stanno andando fuori mercato rispetto a competitor non europei.

Ebbene, la limitazione dei volumi carburante penalizzerebbe ovviamente gravemente chi utilizza l’automobile per lunghi tragitti, che siano privati o che siano di lavori. E l’industria automobilistica, già provata dall’incertezza sul bando dei motori termici fissato per il 2035, subirebbe un ulteriore colpo agli investimenti. Ecco, queste le notizie folli della dittatura europea, non la chiamerò più Unione Europea: questa è una dittatura europea.

Non è questa l’economia che vi raccontano

Ieri ero a Roma ad un convegno in cui a un certo punto un signore dal pubblico mi dice: “Sì, va bene, noi possiamo fare i nostri piani, ma se poi cambia lo scenario interno e si verificano i temporali, che facciamo?”. Il 26 novembre in un evento dal vivo che farò a Milano risponderò. Molti si sono iscritti dal sito valeriomalvezzi.it. Non possiamo stare ad aspettare che l’Unione Europea faccia quello che vuole o ci aiuti.

L’imprenditore analizza il contesto interno e il contesto esterno e con degli strumenti, si chiamano tool strategici, cioè modelli di pensare di strategia, sceglie la propria strategia liberamente nel proprio esclusivo, unico e cinico interesse, che è quello di tutelare la propria famiglia, i propri collaboratori, i propri dipendenti, creare fatturato, creare valore, creare cash flow. Punto. L’economia è questa, il resto si chiama crematistica o finanza, oppure si chiama dittatura europea. Non si tratta di, diciamo così, combattere lo Stato, si tratta di fare l’interesse che non è più curato da questo.