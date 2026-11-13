Voi avete capito l’accusa di Scurati ai “sovranisti d’Europa”?

Su La Repubblica, rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, è uscito nei giorni scorsi un imperdibile dialogo tra Corrado Augias e Antonio Scurati. Un dialogo nel quale lo Scurati, defensor Europae, se la prende, tanto per cambiare, con i non meglio precisati “sovranisti d’Europa”. Si tratta di una categoria generica che, a conti fatti, finisce per rivelarsi un contenitore vuoto, una sorta di testa di turco ideale contro la quale indirizzare le critiche a opera di chi non ha argomenti per difendere un’indifendibile Unione Europea, se non prendersela con un nemico immaginario.

Di reali difensori della sovranità nazionale in Europa ve ne sono in effetti pochissimi, a dire il vero, considerato il fatto che anche coloro i quali si proclamano a gran voce sovranisti non mettono minimamente in discussione l’ordine globale di marca atlantista e la perenne sudditanza dei popoli europei alla civiltà talassocratica del dollaro.

Scurati e i sovranisti: una dichiarazione irresistibilmente comica

Comunque sia, il prode Scurati, già protagonista di una riscrittura politica decisamente acrobatica della storia del fascismo (Renzo De Felice si rivolta nella tomba), si arrischia ora a sostenere senza perifrasi e soprattutto senza pudore che, cito alla lettera, “i sovranisti condannano i loro paesi alla decadenza, alla sudditanza”. Sic!

La dichiarazione risulta irresistibilmente comica, non tanto perché i patrioti e sovranisti di cartapesta in Europa non condannino realmente alla decadenza i loro paesi, ma perché lascia intendere che, per lo Scurati, i difensori a spada tratta dell’Unione Europea e del cosmopolitismo neoliberale garantiscano invece prosperità, pace e benessere all’Europa e alle loro stesse nazioni. Dichiarazioni che rasentano teoricamente la credibilità di chi sostiene che la Terra è piatta o che l’acqua è asciutta.

Capitalismo cosmopolitico, Europa colonia

Scurati non lo sa, tutto preso com’è dalla sua lotta contro il fantasma del fascismo morto e sepolto, ma la difesa del capitalismo cosmopolitico sta producendo miserie e disuguaglianze su scala planetaria, compresa, ça va sans dire, l’Europa. E ciò avviene da diversi decenni ormai. Tanto più che l’Europa è ormai considerata e trattata dal sistema capitalistico come una delle sue molteplici colonie.

Ma forse serve davvero a poco provare a discutere di questi temi con lo Scurati, se si considera che egli, dalle pagine del Corriere della Sera, implorò a suo tempo Mario Draghi di rimanere sulla plancia di comando e di seguitare a governare l’Italia. Perché quella sì che è la prosperità del paese, la via che conduce al benessere e alla giustizia sociale. Come avrebbero detto i romani: intelligenti pauca. A chi è intelligente bastano poche parole per capire bene il tutto.

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