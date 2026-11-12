L’intervento del Comitato Fortitudo in Commissione Covid ▷ “Volevano portarci via tutto, non la dignità”

Oggi, giovedì 12 novembre, è intervenuta in audizione davanti alla Commissione parlamentare d’inchiesta sull’emergenza Covid Maria Grazia Piccinelli, presidente del Comitato Fortitudo di Cremona. Il comitato è nato durante le manifestazioni contro il Green Pass e l’obbligo vaccinale. È stato un intervento lungo e durissimo, e a tratti molto personale. Piccinelli ha ripercorso gli anni delle restrizioni, ha raccontato le attività di sostegno del comitato alle persone sospese e il “Progetto Cure”, ha parlato dei procedimenti giudiziari che la riguardano e si è scagliata contro politica, magistratura e istituzioni sanitarie. Pubblichiamo di seguito il testo integrale del suo intervento.

Vi ringrazio per questa opportunità. Sono Maria Grazia Piccinelli e dal 2021 ricopro la carica di presidente del mio comitato.

La nascita del Comitato Fortitudo

Il Comitato Fortitudo nasce a Cremona durante le manifestazioni no Green Pass, contro l’obbligo vaccinale, contro le restrizioni illegittime e incostituzionali che hanno fortemente minato le nostre libertà individuali. Lo dice la sentenza numero 419/2021 del giudice onorario dottoressa Lina Manuali del Tribunale di Pisa, che ha stabilito l’illegittimità dei DPCM di Conte emanati durante l’emergenza Covid-19. E lo dice la giudice Susanna Zanda, recentemente assolta dalle contestazioni disciplinari da parte della Corte di Cassazione, cosa che ha posto fine a un dibattito controverso sull’indipendenza e la libertà di giudizio durante l’emergenza Covid. Susanna Zanda era stata sottoposta a sanzioni per le sue sentenze critiche sulle restrizioni sanitarie, come l’obbligo del Green Pass. Il resto della magistratura ha taciuto. Il resto della magistratura è colpevole, complice, politicizzata e asservita.

È stato a tutti gli effetti un evidente attentato alla nostra vita, alla nostra libertà. Un ricatto di Stato. Siamo stati trattati peggio dei delinquenti in uno dei periodi più bui della nostra storia.

Così abbiamo iniziato a fare presidi nelle piazze ogni sabato, per più di due anni. Manifestavamo per la libertà di scelta, contro una dittatura sanitaria che ci voleva malati a tutti i costi, gli asintomatici per esempio. Abbiamo manifestato per i nostri diritti violati, diritti che dovevano essere costituzionalmente garantiti e che un’intera classe politica ha calpestato, avallando e votando a favore del Green Pass e dell’obbligo vaccinale. Con l’eccezione di una donna che ricordo, la già senatrice Bianca Laura Granato, che ringrazio dal profondo del cuore.

“Ci hanno augurato la morte”

Siamo stati offesi, discriminati, scherniti da chi passava per le vie della città. Ci hanno augurato la morte, la terapia intensiva, per colpa dell’odio sociale che i politici, i media, i giornalisti e i virostar hanno instillato nella popolazione.

Mario Draghi, che dovrebbe essere audito, è accusato di aver istigato l’odio sociale con la vergognosa violenza delle sue parole. Parole che ingannavano gli italiani e criminalizzavano chi non voleva inocularsi un farmaco sperimentale, soggetto tra l’altro a prescrizione medica: “L’appello a non vaccinarsi è un appello a morire”. Sostanzialmente: non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire: non ti vaccini, ti ammali, contagi, qualcuno muore.

Chi ci risarcirà dei torti subiti, di tutti gli abusi? Chi risarcirà i lavoratori ricattati e le piccole imprese fallite? Chi risarcirà gli imprenditori che si sono suicidati per colpa dei lockdown, delle inutili restrizioni e dei DPCM incostituzionali e illegittimi di Conte? Quelli erano meri atti amministrativi senza alcuna forza di legge, del tipo che di solito serve quando in un ufficio finiscono le risme di carta per le stampanti. Chi restituirà lo stipendio ai lavoratori che non si sono piegati? Chi risponderà di tutti questi crimini?

Penso ai ragazzini che non potevano salire sugli autobus perché non avevano il Green Pass e che dovevano portare la mascherina nei banchi di scuola e nelle ore di ginnastica. Penso al distanziamento sociale e alla DAD. Penso agli anziani inoculati a forza e rinchiusi nelle case di riposo per oltre 18 mesi senza poter vedere nessuno, e ai nostri cari trattati come spazzatura, chiusi nei sacchi neri e cosparsi di litri di candeggina. Penso ai veri medici ingiustamente sospesi: ricordo la dottoressa Erika Rocchi, la dottoressa Giovanna Corda, il dottor Giuseppe Delicati e tanti altri veri professionisti ippocratici. “Non somministrerò a nessuno, neppure se richiesto, alcun farmaco sperimentale”.

Al contrario, i medici vaccinatori si sono arricchiti negli hub. Facevano anamnesi di tre minuti e facevano firmare un consenso che non era né libero né informato. Vaccinavano tutti, anche le persone con gravi patologie, anche i fragili, per renderli ancora più fragili.

Pretendiamo giustizia perché siamo tutti danneggiati. Non solo i danneggiati da vaccino anti-Covid-19: siamo stati tutti danneggiati nei nostri diritti fondamentali. Volevano portarci via tutto, ma non sono riusciti a portarci via la dignità.

La Costituzione e la legge Lorenzin

Articolo 1 della Costituzione: l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo.

Era un tifo da stadio, pro-vax contro no-vax. “Sporchi no-vax”, così venivamo chiamati. Il termine è stato coniato durante l’introduzione della legge Lorenzin. Le vaccinazioni pediatriche sono state infatti il primo vero banco di prova dell’obbligatorietà vaccinale, responsabile dell’emarginazione e della discriminazione di tanti bambini italiani. Quella legge è stata propedeutica a quello che è successo durante il Covid-19, con la stessa illegittima procedura.

Ma l’articolo 32 della Costituzione ci ricorda che nessuno può essere obbligato a un trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e che ogni legge deve rispettare la dignità e l’integrità della persona. Sono le basi dell’autodeterminazione. Ciò significa che imposizioni come le vaccinazioni obbligatorie devono essere normate e proporzionate. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona. E di rispetto nessuno ne ha avuto.

In tanti ci sono cascati. Tante persone, per un aperitivo o per andare in palestra, hanno svenduto allo Stato l’inviolabilità e la sacralità del proprio corpo. Non hanno capito che era semplicemente un esperimento sociale per testare quanto il popolo italiano fosse disposto a piegarsi a regole che non avevano nessun fondamento scientifico. Seduto al bar senza mascherina, in piedi con la mascherina. Il mio amico di Napoli, Vincianti, vi direbbe: “Li avete impazziti tutti”. La nostra dottoressa Elisa Tognocchi, che collabora con il mio comitato e nelle nostre dirette ha fatto un’attenta e precisa fotografia di quello che è realmente successo, l’ha definita “un’ipnosi di massa”.

Il sostegno ai sospesi e il Progetto Cure

Dopo aver costituito il comitato ci siamo resi disponibili a sostenere, anche economicamente, le persone sospese. All’inizio erano tre categorie: insegnanti, forze dell’ordine e sanitari. Era quello che avrebbe dovuto fare il governo. Abbiamo aperto una raccolta fondi e da tutta Italia sono arrivate donazioni con frasi d’amore nelle causali. Siamo riusciti a pagare affitti, utenze, avvocati. Abbiamo istituito due volte alla settimana la distribuzione di pacchi alimentari per sostenere le famiglie che con coraggio, senza farsi intimidire, avevano detto no alle vaccinazioni.

Dopodiché, insieme al dottor Franco Giovannini, ho pensato di ideare uno studio osservazionale chiamato Progetto Cure, tuttora in corso. Il dottor Giovannini è uno dei pochi medici che è riuscito a curare e salvare le persone gravemente danneggiate dalla vaccinazione. Il progetto si è occupato, in tempi non sospetti, di aiutare tutte le persone fortemente danneggiate dalla vaccinazione anti-Covid-19. Abbiamo aiutato persone che all’inizio ci avevano offeso, e sono stati proprio i no-vax a prendersi cura di loro. Abbiamo pagato le visite, i vetrini, gli esami diagnostici, i farmaci. Non abbiamo fatto come negli ospedali, dove i danneggiati venivano liquidati al pronto soccorso con gli psicofarmaci.

Il Progetto Cure nasce dunque per mia volontà, perché il Covid-19 è stato una grande opportunità per tutti noi. Chi non ha colto questa grande occasione di riscatto o è cieco o è totalmente manipolato da un sistema che ci vuole ignoranti e sottomessi dalla paura, perché un popolo terrorizzato da continue finte emergenze è più facile da addomesticare.

Noi tutti questi crimini commessi ai danni degli italiani li abbiamo visti chiaramente. Allora mi domando: come avete fatto voi a non vederli, con tutti i vostri esperti pagati con i nostri soldi?

“Siamo il vero gruppo di controllo”

Eravamo e siamo il vero gruppo di controllo, che incarna il fallimento della scienza con l’H finale. Siamo l’anomalia che ha sovvertito la narrazione calata dall’alto: dall’élite mondialista, dal World Economic Forum, dal Nuovo Ordine Mondiale, dall’Agenda 2030, dall’OMS di proprietà di Bill Gates. La stessa narrazione, gli stessi protocolli, le stesse identiche parole usate in tutto il pianeta.

Abbiamo trovato il coraggio di prendere in mano la nostra vita da protagonisti. Non ci siamo accontentati di fare da comparse, come ha fatto la maggior parte degli italiani. Agli italiani che non hanno coltivato una propria capacità critica piace che gli si dica cosa pensare, cosa fare, cosa mangiare. Vedi le vaccinazioni degli animali, con nessun isolamento del virus, come per il Covid-19. Noi abbiamo chiesto allo Spallanzani i documenti sull’isolamento del virus, e ci hanno risposto con il link di un laboratorio cinese.

Gli effetti avversi

Torno al Progetto Cure e agli effetti avversi che la vaccinazione anti-Covid ha procurato a tantissime persone, che improvvisamente sono diventate anche loro ferventi no-vax. Insieme al dottor Franco Giovannini, che da 40 anni lavora con il microscopio in campo scuro e in campo chiaro, abbiamo dato speranza e salvato la vita a tantissime persone. Al suo fianco ho visto cose inaudite: ragazzi giovanissimi con miocarditi e pericarditi, molti bambini che ancora oggi prendono la cardioaspirina. Sono gli stessi bambini che avete premiato con il “Diploma del Coraggio”, con i clown e i palloncini negli hub vaccinali. Che vergogna!

Le prime reazioni avverse che abbiamo riscontrato erano malattie cardiovascolari: ictus, trombosi. Nelle donne abbiamo riscontrato malattie autoimmuni, neuropatia delle piccole fibre, sclerosi multipla e tumore al seno. Negli uomini SLA fulminanti, leucemie, tumori al pancreas e ai polmoni. E poi le donne vaccinate in gravidanza, con bambini nati morti o con patologie cardiache. Un vero e proprio genocidio di Stato. Il sacrificio di tanti uomini e di tante donne, tutti danneggiati o morti per colpa di questo farmaco sperimentale.

Questo è documentato dal lavoro certosino svolto nel laboratorio del dottor Franco Giovannini. Con lui ci battiamo ogni santo giorno per tutelare i diritti della collettività, insieme a molti altri professionisti:

la dottoressa Elisa Tognocchi, che combatte contro la legge Lorenzin perché ha una figlia gravemente danneggiata dalle vaccinazioni pediatriche;

il politico e attivista Luca Teodori, che ha sbugiardato le dichiarazioni mendaci fatte dalla Lorenzin a Porta a Porta. La Lorenzin aveva dichiarato che nel Regno Unito erano morte di morbillo più di 270 persone, e invece ne era morta soltanto una, adulta e con patologie pregresse. Pregresse, perché queste sono le bugie che i politici raccontano ai cittadini;

l’ingegner Giovanni Trambusti, che ha analizzato i dati di mortalità prima e dopo il Covid;

il dottor Gabriele Segalla, estimatore del lavoro del Comitato Fortitudo;

la dottoressa Annarita Iannetti, donna meravigliosa, coraggiosa e determinata.

Bergamo, i tamponi e i ricorsi

Bisognerebbe davvero dirla, la verità, e parlare di ciò che è successo. Se ricordate, tra l’altro, l’influenza stagionale era sparita e tutti i casi venivano convertiti in Covid-19.

Vi ricordo anche che il 21 ottobre 2019 a Bergamo ci fu una vaccinazione a tappeto antinfluenzale e antimeningococco: la città ordinò 185.000 dosi. Il 18 gennaio 2020 ci fu un’emergenza meningite, con 34.000 persone vaccinate tra Bergamo e Brescia. Il 14 marzo 2020 si contavano 2.864 casi di coronavirus tra Bergamo e Brescia, cioè persone positive al tampone. Perché questa farsa si reggeva su tamponi non validati da un ente certificatore esterno ma dalla casa produttrice, con cicli di amplificazione che avrebbero fatto risultare positiva anche l’acqua.

Collaboriamo inoltre con l’avvocato Andrea Oddo, che nel 2022, con l’associazione IDU, ha portato AIFA davanti al TAR del Lazio. AIFA ha risposto di non avere i PSUR (Periodic Safety Update Report), il documento che valuta il rapporto rischio-beneficio di un medicinale durante il suo ciclo di vita. Capite? AIFA non aveva i dati di sicurezza. Questo è l’unico atto ufficiale che inchioda AIFA, il Ministero della Salute e il governo.

Collaboriamo anche con l’avvocato Paolo Francesco Cinquemani, esperto in diritto sanitario. Con le diffide e le denunce che firmavo anch’io come presidente del Comitato Fortitudo, l’avvocato ha assicurato a chi ci contattava il libero accesso a cure che ancora oggi vengono negate. E lo sottolineo: siamo a novembre 2026, e in Italia il tampone viene ancora richiesto come unico requisito per fare un’operazione o una visita medico-specialistica. L’Italia è l’unico Paese al mondo a farlo: un esperimento sociale.

“Persone ammazzate negli ospedali”

Collaboriamo anche con il dottor Alessandro Govoni, che ha spiegato quali fossero i protocolli di accompagnamento alla morte usati senza l’autorizzazione dei parenti: midazolam, morfina, fentanil, antibiotici, remdesivir. Altro che tachipirina e vigile attesa. Persone morte ammazzate negli ospedali per intubazione forzata, con tariffe di rimborso alle strutture ospedaliere fissate in Gazzetta Ufficiale e ancora in vigore: 3.700 euro al giorno per un paziente positivo al Covid in reparto ordinario, 10.000 euro in terapia intensiva e subintensiva, 55.000 euro per un morto Covid. Persone ammazzate negli ospedali con la scusa di un virus.

Questa Commissione deve conoscere il nome di Simonetta Filippini, moglie e madre amorevole. Suo marito, Enzo Galli, è stato ammazzato al Careggi, come racconta la sua testimonianza nel docufilm La morte negata di Playmastermovie, per la regia di Alessandro Amori. Nella chiavetta che deposito allego anche la testimonianza di Simonetta.

Pretendiamo giustizia. Vogliamo che vengano puniti i camici bianchi che hanno ucciso i nostri cari negli ospedali e che non hanno rispettato protocolli e linee guida. I dati erano gonfiati per colpa di un test farlocco. Persone terrorizzate e mandate al macello solo per essere inoculate.

Siamo andati sei volte al Ministero per fermare la farsa dei tamponi e per denunciare i danni da vaccino, consegnando tutto quello che avevamo. La risposta è stata l’indifferenza totale per la salute degli italiani. Insieme ai professionisti che ho citato, che hanno collaborato attivamente con il comitato, abbiamo fatto dirette continue per informare la popolazione su quello che stava succedendo.

Le trasfusioni di sangue

Mi sono occupata anche delle trasfusioni di sangue. Ho chiamato personalmente l’Istituto Superiore di Sanità e la Banca del Sangue. Mi hanno confermato che non è stato fatto uno straccio di studio e che è mancato il principio di precauzione. Bisognerebbe indagare e fare degli studi.

A nostro avviso il sangue è un grave problema, e il Ministero della Salute dovrebbe almeno rimettere in auge la trasfusione dedicata e l’autologa, così da permettere a chi non si è vaccinato di portare avanti la propria scelta con coerenza. Le volontà del paziente sono imprescindibili, e il sangue contaminato dalla terapia genica non lo vogliamo.

La battaglia contro la legge Lorenzin

Ci occupiamo anche di contrastare la legge Lorenzin e di aiutare tutti quei genitori che non vogliono più vaccinare i loro figli. Non abbiamo più fiducia nei vostri vaccini.

Con i nostri FOIA, le richieste di accesso agli atti che il Comitato Fortitudo ha presentato ad AIFA, al Ministero della Salute e all’Istituto Superiore di Sanità, abbiamo scoperto che la legge Lorenzin non era stata revisionata entro agosto 2020. Il legislatore aveva previsto un monitoraggio sui nuovi vaccini introdotti: farmacovigilanza attiva, rapporti epidemiologici e di sicurezza. C’è solo un rapporto striminzito e incompleto del 2019.

Sono passati altri due trienni. Se fossi un genitore mi guarderei bene dal consegnare mio figlio a gente che vuole vaccinare a tutti i costi, minimizza gli effetti avversi e non fa le segnalazioni ad AIFA, e a un governo che se ne frega della salute dei nostri bambini. Esiste un solo studio, lo studio pugliese, in cui AIFA e il Ministero della Salute hanno contraffatto i dati.

Ho intervistato tanti genitori, tante famiglie distrutte dal dolore per aver perso un figlio dopo le vaccinazioni anti-Covid o dopo le vaccinazioni della legge Lorenzin, o perché quella legge li ha danneggiati irreversibilmente. A nessuno di voi politici importa della loro sofferenza. Nessuno di voi ha mai ascoltato il loro dolore con un minimo di interesse.

Ci battiamo dunque per l’abrogazione totale della legge Lorenzin. Ci battiamo perché venga applicata la legge sul consenso informato, la 219 del 2017, e perché pediatri e medici certifichino i danni. Le segnalazioni ad AIFA le facciamo noi, aiutando i genitori e le persone che ci contattano.

Sono stata sei volte al Ministero della Salute e al Ministero dell’Istruzione, e nessuno fa niente. Nessun politico parla di abrogare totalmente la legge Lorenzin, ma per fortuna ci siamo noi a proteggere tutti i bambini. In una democrazia che si definisce tale non dovrebbe esserci nessun obbligo.

Negli Incontri con Grazia ho intervistato medici, avvocati e personaggi che hanno contribuito alla ricerca della verità. Ho intervistato anche Pregliasco e Bassetti, se vi può interessare.

Le denunce e i processi

Per quanto mi riguarda, ho affrontato non so quante denunce semplicemente per aver esposto i fatti nei miei video e averli fatti girare sul web. I miei video servivano a denunciare i crimini che abbiamo subito: le discriminazioni dei dirigenti sanitari, le cure negate, la violenza privata e istituzionale, l’omissione di soccorso. Ho scoperto che il tampone veniva imposto all’utenza, ma che i sanitari (medici, infermieri, amministrativi) non erano tenuti a farlo.

Ho difeso un bambino di quattro anni che non volevano operare perché i genitori avevano rifiutato il test PCR. Per questo sono ancora sotto processo a Torino. Sotto processo ci sono io, non la chirurga che non ha operato il bambino.

Sono stata denunciata e sono finita a processo, con due capi d’imputazione, per aver partecipato a un aperitivo in piazza. Sono stata assolta con formula piena.

Sono stata mandata a processo a Novara per interruzione di pubblico servizio per aver difeso padre Raffaele. Era entrato in ospedale con una pancreatite acuta, e finché non si fosse piegato al tampone i medici non sarebbero intervenuti per lenire i dolori lancinanti che provava. Anche a Novara, assoluzione completa.

Una struttura ospedaliera in Toscana mi ha denunciata per aver diffuso un video in cui parlavo con un primario che aveva dato morfina a un paziente positivo al tampone senza l’autorizzazione dei familiari, che mi avevano chiesto di intervenire. All’udienza filtro, non luogo a procedere. Ma adesso sembra che una parte della Procura di Cremona, non tutta, a nome del PM (il nome non lo dico qui, ma l’ho depositato), mi voglia rinviare a giudizio con un altro capo d’imputazione, sempre per questo ospedale, nonostante il precedente non luogo a procedere.

Sono stata denunciata da una scuola perché, su sollecitazione dei genitori, chiedevo perché a dicembre si dovessero tenere le finestre aperte, visto che i ragazzini si ammalavano continuamente. All’udienza filtro, non luogo a procedere, e il giudice Sora di Cremona ha definito i miei video di interesse pubblico.

Sono stata accusata di due reati, calunnia e resistenza a pubblico ufficiale, per un incontro pubblico in piazza a cui era presente Giuseppe Conte. Non mi hanno fatto avvicinare al palco, che distava 50 metri. Non perché fossi una pericolosissima criminale, una delinquente, ma perché ero una no-vax. Per la calunnia sono stata assolta completamente. Per la resistenza a pubblico ufficiale ho avuto sette mesi di reclusione con pena sospesa. Mi è stato impedito l’accesso a un incontro pubblico un’ora e mezza prima che arrivasse Conte.

Articolo 16 della Costituzione: ogni cittadino può circolare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale. Articolo 21: tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Come dice il nostro avvocato Oddo: “Non viviamo più in uno Stato di diritto”.

“Siamo un punto di riferimento”

Ho violato il coprifuoco per andare a cercare l’esercito di Figliuolo, che voleva venire a prenderci in casa nostra. Ho parlato con dirigenti di RSA che mi hanno confessato che dopo la vaccinazione erano morti tantissimi anziani. Ho parlato con medici che mi dicevano che si trattava palesemente di effetti avversi del vaccino anti-Covid-19, ma che non potevano metterlo per iscritto al danneggiato.

Ho fatto riaprire ai parenti reparti Covid blindati. Senza il mio intervento, persone che ho tirato fuori dalla terapia intensiva sarebbero state intubate. Ho aiutato anziani lasciati in isolamento senza cibo, acqua e cure. Ho fatto operare pazienti in fin di vita che non volevano sottoporsi al tampone. Entro negli hub vaccinali con i genitori. Ho fatto fare la trasfusione dedicata in tanti ospedali italiani.

Ho aiutato le famiglie a farsi restituire i resti dei loro cari chiusi nei sacchi neri, per assicurare ai defunti una degna sepoltura. Insieme ad Alberto Martini di Rianuova per Firenze ho chiamato il Ministero della Salute pretendendo che venisse fermato il vilipendio di cadavere. Ho aiutato tanti universitari italiani a cui, per frequentare il tirocinio di medicina, veniva richiesta la vaccinazione Covid obbligatoria, e non nel 2020: di recente.

I miei video hanno aiutato le persone a prendere coraggio e hanno insegnato loro a difendersi. Modello Fortitudo è il docufilm di Playmastermovie, sempre per la regia di Alessandro Amori, che racconta le mie azioni e quelle del mio comitato. Ci sono tutte le testimonianze di quello che vi sto raccontando. Siamo un punto di riferimento per l’intera cittadinanza.

“Fuori i no-vax da quest’aula!”

Infine, come vi dicevo, sono perseguitata da una parte della Procura di Cremona, perché penso di essere l’unica persona in Italia ad essere andata contro la presidente di un tribunale. C’è il nome, ma mi hanno detto di non dirlo. Con lei c’è un PM, anche lui ha un nome che mi hanno detto di non dire: un PM ipocondriaco che si è rifiutato di stringermi la mano perché ero una no-vax.

Nel febbraio 2023, in Corte d’Assise, i due selezionarono sei persone per la giuria popolare. La presidente chiese ai selezionati: “Chi tra di voi non è vaccinato?”. Due persone alzarono timidamente la mano, una signora di 60 anni e un ragazzo di 30, e la presidente del tribunale urlò: “Fuori i no-vax da quest’aula!”.

Dopo aver raccolto le testimonianze, quando ero pronta a uscire con un video, la presidente mi diede udienza e io l’affrontai, mettendola davanti alle sue responsabilità. È un gesto che mi sta costando carissimo ancora oggi, ma che dà la misura di quanto la magistratura fosse e sia allineata al potere. Quando invece sono io a denunciare chi mi ha danneggiata, archiviano tutto immediatamente, perché la legge non è uguale per tutti, soprattutto per chi non si è vaccinato.

“Esigiamo che i responsabili siano puniti”

Sto concludendo. Vogliamo, anzi esigiamo, che i responsabili siano severamente puniti. In un mondo ideale sarebbe bello che accadesse: avvisi di garanzia e detenzioni per Draghi, Speranza, Conte, per i politici implicati nella farsa Covid, per i giornalisti e i virostar che hanno fatto da sponsor ai vaccini, per i medici vaccinatori. Con questo mio intervento ho cercato di dare voce a tutti noi, danneggiati dallo Stato.

Concludo ringraziando chi si è opposto alla dittatura sanitaria. Ringrazio il mio prezioso direttivo e tutti i miei referenti sparsi in tutta Italia. Ringrazio, e cogliete il senso di quello che dico, i veri garanti della Costituzione e della democrazia: chi combatte ogni giorno per preservare la propria libertà, e quei pochi uomini e donne di legge che la legge la applicano davvero, come il nostro avvocato Paolo Francesco Cinquemani, che non è potuto essere presente. Ringrazio anche il mio avvocato penalista: è il mio supereroe (poi ce n’è un altro che ho a casa). Ringrazio i veri medici che non seguono protocolli e linee guida, ma curano davvero le persone che hanno davanti, per amore della loro professione. Ringrazio tutti i puri di cuore e tutti quelli che hanno davvero nel cuore l’amore per l’umanità.

Maria Grazia Piccinelli, presidente del Comitato Fortitudo